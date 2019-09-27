Уважаемые воспитатели и сотрудники системы дошкольного образования Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем работника дошкольного образования!

Это не только ваш профессиональный праздник, но и значимая дата для ваших воспитанников и их родителей, которые доверяют вам самое ценное – своих детей. Во многом именно от ваших профессиональных знаний, чуткости, внимания и заботы зависит, какими людьми вырастут юные жители нашей республики.

Работа с детьми – это нелегкий труд и большая ответственность. Вы помогаете малышам познавать мир, развиваться умственно и физически, даете нравственные ориентиры. Вы раскрываете таланты и творческие способности, учите выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, преодолевать трудности и отвечать за свои поступки.

В системе дошкольного образования республики трудятся замечательные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. В Год наставничества в Республике Коми хочу особо поблагодарить ветеранов за многолетний труд и искреннюю любовь к детям. Ваш трудовой путь – это достойный пример для молодых работников, с которыми вы щедро делитесь опытом и секретами профессионального мастерства. Спасибо всем, кто сегодня работает в отрасли дошкольного образования, за то, что выбрали именно эту профессию и остаетесь ей верны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, терпения, неиссякаемых сил и энергии. Пусть работа приносит радость, родители ценят, а воспитанники любят и уважают!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми