Дорогие воспитатели и сотрудники дошкольных организаций!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Детские годы – одни из самых важных в жизни человека. Вместе с родителями специалисты дошкольного образования своими заботой и душевным теплом делают детство малышей полноценным и счастливым.

Вы познаете с детьми этот мир, удивляетесь вместе с ними, открываете им что-то новое. Вы превращаете каждый день ребенка в радостное и интересное событие.

Благодарю вас за столь необходимый и важный труд, за верность профессии и любовь к своему делу, за теплоту ваших заботливых рук. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми