Филиал Почты России награжден Благодарственным письмом Главы Республики Коми

Коллектив УФПС Республики Коми отмечен за значительный вклад в организацию и проведение мероприятий по переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание.

«Проявленные сотрудниками УФПС Республики Коми профессионализм, инициативность и ответственное отношение к делу помогли качественно организовать и провести в кратчайшие сроки переход на цифровое телевидение. Переход был осуществлен с комфортом для жителей республики, которые сегодня имеют возможность смотреть в отличном качестве любимые телепередачи и быть в курсе последних событий», — говорится в Благодарственном письме Главы региона.

Благодарственными письмами от имени руководства республики также награждены заместитель директора филиала Почты России Дмитрий Потолицын и руководитель отдела розничных товаров филиала Екатерина Маликова.



Стоит отметить, что филиал Почты России в Республике Коми одним из первых в стране выступил партнером реализации масштабной государственной программы по переходу на цифровое телевидение, организовав поставку приставок в отделения почтовой связи региона с сентября 2018 г.

«В рамках плана мероприятий, разработанного совместно с Правительством региона, филиалом были приняты все необходимые меры для качественной и бесперебойной поставки оборудования для цифрового ТВ в отделения почтовой связи, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, – отметил директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов. – В целом, работа филиала получила высокую оценку со стороны руководства республики. С начала реализации проекта через почтовые отделения жители городов и сел региона приобрели более 6, 5 тысяч цифровых приставок».

текст и фото УФПС Республики Коми