Рука об руку с надеждой

Журналист «Республики» узнал, как незрячие супруги ведут хозяйство и воспитывают ребенка

Эту необычную молодую семью часто можно встретить на улицах Сыктывкара: незрячие мужчина и женщина в черных очках и с тросточками в руках, а рядом – девочка лет четырех. Всего несколько лет назад Елена и Сергей Палкины и подумать не могли, что будут свободно ходить по улицам без всякого поводыря и уж тем более гулять со своим собственным ребенком. Но любовь кардинально изменила их дотоле скупую на радости жизнь. Сегодня они единственные в Сыктывкаре тотально незрячие люди, живущие полноценной самостоятельной жизнью и воспитывающие ребенка.

В Волоколамск – навстречу судьбе

– Когда я приехал в Сыктывкар в 2015 году, здесь практически никто не ходил по городу с тростью, а сегодня уже многие члены общества слепых наконец-то решились выйти из дома и учиться жить самостоятельно, – рассказал изданию Сергей Палкин.

Мужчина и до приезда в столицу Коми не рисковал самостоятельно передвигаться по улицам, ходил только с сопровождающими. Но влюбленность в Елену сотворила настоящее чудо: Сергей в одиночку приехал за своей невестой в Сыктывкар из далекой Астрахани на поезде, с пересадкой в Москве.

Судьба свела их в Волоколамске, в реабилитационном центре для незрячих. Сейчас, вспоминая эти события, Елена понимает, что в этом действительно была высшая предопределенность. Ведь до этого руководитель регионального общества слепых Александр Верховод неоднократно предлагал ей путевку в реабилитационный центр Волоколамска, а она упорно отказывалась. Просто, как многие люди, потерявшие зрение в сознательном возрасте, утратила веру в возможность полноценной жизни и не считала нужным ехать куда-то учиться жить в новом состоянии. Но однажды деликатный и мягкий Александр Верховод стукнул кулаком по столу и заявил, что, если на этот раз она не поедет, он больше не будет ей никогда предлагать. И она поехала. Оказалось, навстречу своей судьбе.

Оба они – и Елена, и Сергей – потеряли зрение уже в подростковом возрасте, в 13 лет. Девушка была способным ребенком, училась в сыктывкарской гимназии имени Пушкина с углубленным изучением английского языка. Зрение начало катастрофически падать, когда ей поставили диагноз: опухоль головного мозга и гидроцефалия. Рост опухоли остановили, но зрения она лишилась.

Сергей жил в селе Барановка под Астраханью. В подростковом возрасте зрение начало падать, а потом он получил травму и перестал видеть совсем. Попытки вернуть зрение были безуспешны. Подростка перевели на индивидуальное обучение. В 1999-м он окончил школьную программу и практически до 2008 года из дома не выходил. Говорит, что толком не знал даже, что происходит в селе:

– Мне казалось, я один в мире с такой проблемой. Информация о том, что и певица Диана Гурцкая тоже слепая, стала для меня настоящим откровением. До 2008 года я вообще не знал, что можно передвигаться с помощью трости, ничего не знал и про то, что таких людей, как я, немало, что есть даже общества инвалидов по зрению.

Узнав, что в Астраханской области есть общество слепых, юноша поехал туда, познакомился с такими же незрячими людьми, понял, что можно жить и в полной темноте – нужно только привыкнуть и научиться. В тот же год его отправили в Волоколамск на реабилитацию. По словам Сергея, реабилитация помогает не чувствовать себя одиноким, понимать, что ты не один такой в этом мире. Слепых обучают ходить с тростью, вести хозяйство, осваивать какое-нибудь ремесло и много чему еще. Сергей там получил профессию сапожника. Но кроме сапожного дела, он прекрасно разбирается в электрике. В квартире, где они сейчас живут с Еленой, во время ремонта он сам заменил всю проводку. Кроме того, Сергей на ощупь может определить неисправность и отремонтировать любой автомобиль не хуже зрячего человека.

После центра Сергей вновь вернулся в село, зажив обычной жизнью: общался с друзьями, ездил на рыбалку, помогал брату ремонтировать машины. Парень он видный и, несмотря на его слепоту, девушки охотно с ним общались. Отец иногда ворчал, что он не слишком ли переборчив, все никак не определится с выбором. Но не лежала душа Сергея ни к одной девушке. А в 2014 году он повторно поехал в Волоколамск на очередную реабилитацию.

Самая мощная мотивация

– Я в первый же день с ней познакомился, и сразу внутри торкнуло. Бегал за ней как собачонка, а она ни в какую: «Я сюда учиться приехала, зачем мне все эти ухаживания?» Но в конце концов мне удалось как-то вызвать у нее доверие, и она сдалась, мы начали общаться, строить планы. Почему именно Лена? Она какая-то очень чистая, открытая, душевная. Я сразу понял, что она не способна на зло или предательство, – рассказал Сергей.

Причину своего первоначального нежелания завязывать отношения с противоположным полом Елена объясняет тем, что о возможности личного счастья, замужестве и материнстве даже не помышляла. Чтобы избежать возможной душевной боли, интуитивно сопротивлялась всякому сближению. Но Сергей сумел развеять ее страхи. Из Волоколамска Елена уехала раньше. Сергей хотел было все бросить и рвануть за ней, но преподаватели запретили, так как курс еще не был пройден.

Вернувшись домой, в Барановку, он сразу заявил родным, что поедет в Сыктывкар за невестой. Родители разволновались: «Да как же ты один-то?» А его уже невозможно было удержать. Собрал чемодан – и на поезд.

– Я до этого и один-то не ходил, всегда с кем-нибудь. А тростью принципиально не пользовался – не нравилось. А тут решился один поехать, – объяснил молодой человек.

Приехал он в Сыктывкар на пару дней, чтобы Елену забрать, но так получилось, что осел тут навсегда. В сыктывкарском центре занятости в рамках программы трудоустройства инвалидов ему помогли устроиться на работу. Сейчас он инструктор по реабилитации в обществе слепых, а Елена там же преподает слепым азбуку Брайля. В 2015 году они поженились и обвенчались.

Адаптация в обществе – это, пожалуй, самая главная проблема, которую призваны решать различные сообщества инвалидов. Разбудить человека, вселить в него веру в то, что полноценно можно жить и с инвалидностью, – задача не из простых, потому что, как говорит Елена, чтобы адаптироваться, человеку нужна сильная мотивация. Для нее и для ее мужа такой мотивацией стала любовь.

Потеряв зрение, девушка тоже долго никуда не выходила из дома. А если ходила, то только с матерью. Потом узнала про общество слепых и вступила в него. От сознания того, что она не одинока, стало легче. Появились друзья. В обществе ей выдали трость, которую она, как и Сергей, сразу же забросила – стеснялась.

Однажды из теленовостей узнала, что среди инвалидов есть даже спортсмены, для которых устраиваются паралимпиады, и решила заняться лыжами. Познакомилась с тренером Александром Поршневым, тренировавшим известную паралимпийскую чемпионку Машу Иевлеву.

– Тогда у меня появилась мечта тоже чего-нибудь добиться, – рассказала Елена. – Четыре года я занималась лыжами, ездила на сборы по стране и бывала даже в Финляндии. Но постепенно интерес к спорту начал пропадать: лидеры быстро менялись (лидер у незрячих – тот, кто возглавляет цепочку), трудно было подстраиваться. Стала снова сидеть дома, замкнулась. Иногда, правда, в сопровождении мамы выходила на какие-то мероприятия в библиотеку Брайля и в общество слепых.

Встреча с Сергеем вселила в нее новые силы. Они оба почувствовали, что вместе могут очень многое, могут даже жить, как все люди, – вести хозяйство, выезжать куда-то, рожать и воспитывать детей.

Возможность иметь своих детей они начали обсуждать еще в Волоколамске. Прикидывали, какие могут возникнуть трудности и как их можно решить. В конце концов пришли к выводу, что на первых порах поможет Ленина мама, а потом сами привыкнут и втянутся. В ноябре 2015 года родилась Надежда. Ее приход в этот мир действительно стал для молодых родителей надеждой на светлое будущее, придал жизни высокий смысл.

Прогулки с препятствиями

На вопрос, как воспитывать ребенка, как вести хозяйство в полной темноте, супруги отвечают: «Если человек боится и ищет оправдания своему бездействию, ничего у него не получится. А если хочет, все можно». Сегодня Надежде уже почти четыре года. За все эти годы у ребенка ни ушибов, ни порезов ни разу не было. Как рассказала мать девочки, приходится быть постоянно в тонусе, держать под контролем передвижения ребенка, но они уже привыкли к этому. В первые месяцы после родов Ленина мама очень помогала, а теперь они уже и сами справляются. Бабушка спокойно с ранней весны до поздней осени живет в деревне в ста километрах от Сыктывкара, зная, что у дочери с мужем все будет в порядке.

Даже тот факт, что дочку они водят в детский сад за несколько остановок от дома, говорит о том, что Палкины думают не о собственном удобстве, а о том, что лучше для ребенка. Ведь этот сад им рекомендовали как один из лучших. Каждое утро они вдвоем везут ребенка в детсад, а вечером возвращаются втроем уже пешком.

– Доча уже знает все номера наших автобусов. Поэтому, когда автобус приближается, она говорит: «Папа, это четыре четыре или один семь четыре», – рассказал Сергей.

К сожалению, довольно часто вечерние пешие прогулки Палкиных омрачаются неприятными инцидентами:

– Бывает, видя, как мы идем с ребенком, люди предлагают помощь на улице. Если предлагают перевести через дорогу, это еще ничего. Но когда мы идем по тротуару, нам не нужна чужая помощь, она даже мешает нам, сбивает с пути. Есть люди деликатные, подойдут, спросят, не нужна ли помощь. Скажешь «нет», они сразу и отходят. Но некоторые бывают очень навязчивы, хватают за рукав, начинают нас тянуть: вы не туда идете. Но мы идем всегда рядом с бордюром, это наш ориентир, мы уже не один год этой дорогой ходим и знаем ее. А когда люди отводят нас в сторону, мы теряем ориентировку. Поэтому приходится иногда даже резко отказать, выдернуть руку, а люди вслед начинают нас оскорблять, говорить, что мы невежливые и как мы такие ребенка воспитываем. Ну зачем так при ребенке говорить?

Ходьбу с тростью супруги Палкины освоили вместе. Первое время после приезда в Сыктывкар Сергей ездил по своим делам на такси. Но на инвалидную пенсию много на такси не поездишь. И они с Еленой решили учиться самостоятельно ходить по улицам.

– Я же в этом городе с детства живу, все равно в памяти какая-то картинка осталась, – пояснила Елена. – Просто одна я боялась ходить, а с Сергеем решилась. Сейчас мы везде сами ходим.

– Трость – это продолжение руки, – продолжил Сергей. – Лучше трости пока еще ничего не придумано, хотя сейчас и навигаторы, и очки специальные есть. Если даже у тебя есть гаджет, яму он все равно не обнаружит. Но в деревне, куда мы выезжаем летом, с тростью уже не походишь, потому что там нет таких ориентиров, как в городе. Там нас водит овчарка-поводырь Нэнси.

Стимул к развитию

О том, что родители незрячие, Наде никто не рассказывал, она сама все понимает и чувствует, что зрение у ее родителей – на кончиках пальцев. Например, спрашиваешь ее, где что-то лежит, она не говорит: «Там», а берет маму или папу за руку и кладет руку на этот предмет. Или, бывает, какая-то картинка в книжке ей очень понравится, она берет мамину руку и водит по странице: «Посмотри, какая картинка».

Свою невозможность читать ребенку книжки родители компенсируют аудиокнигами, а картинки девочка смотрит в обычных книжках, которых у нее тоже полно. Детские стихи Елена выучивает наизусть и читает их дочери. Благодаря занятиям с мамой в свои четыре года Надя уже знает все буквы. Мать на ощупь определяет пластмассовые буквы-магнитики и складывает из них слова на специальном детском мольберте. Так же, на ощупь, на примере детских мягких игрушек в виде геометрических фигур она уже в два года научила ребенка отличать трапецию от треугольника или круга.

– Я как-то в деревне был, вернулся через две недели, а она уже геометрические фигуры с Леной выучила. Я и названия-то такие уже забыл, а она мне говорит: это трапеция, это параллелепипед. Сейчас уже считает до ста, – с гордостью рассказал отец девочки.

Воспитание дочери для Палкиных – стимул к постоянному развитию и росту. Ребенок должен гордиться своими родителями, а не чувствовать, что они какие-то немощные, считают они. Оба они активные пользователи компьютера. Просто компьютер у них со специальной озвучивающей программой. Елена учится заочно в Сыктывкарском педколледже на воспитателя коррекционного детского сада, окончила уже второй курс. Даже азбуку Брайля изучила в первую очередь для того, чтобы совершенствовать свой английский. Говорит, что современному человеку обязательно нужно знать английский.

– Лена молодец. Я русский-то с трудом знаю, а она на трех языках может изъясняться, – шутит Сергей.

– Когда мне первый раз показали печатный лист с текстом по Брайлю, я ужаснулась, – вспоминает Елена. – Думаю, что это за шершавый лист, неужели его можно прочитать? Потом принцип мне объяснили. Но я все равно никак не хотела учить эту азбуку. Может, тогда это еще своего рода протест против слепоты был, не знаю. А подстегнула меня информация о том, что в сыктывкарской библиотеке Брайля есть книжки на английском языке. Мне очень хотелось продолжить его изучение, поэтому сперва я выучила по Брайлю английский алфавит, а с него уже очень легко было перейти на русский. Потихоньку втянулась, и даже стало нравиться. Но тут главное – регулярно читать, иначе пальцы «забывают» буквы.

Человека, впервые пришедшего к Палкиным, поражает чистота и уют в доме. Трудно поверить, что незрячие люди могут поддерживать такой порядок. Причем двухэтажный деревянный дом, в котором они живут, имеет статус аварийного. Но этого никогда не скажешь, зайдя в их квартиру: потолки ровные, белые, без всяких подтеков, ремонт хоть и бюджетный, но все подобрано со вкусом. Стройматериалы и мебель молодым помогает выбирать мать Елены, но ремонт они уже делали все вместе.

Никакими особыми приспособлениями для облегчения жизни Палкины не пользуются, только телефоном со специальной программой для незрячих. Он помогает определить цвет, все озвучивает, что очень удобно.

– А так больше никакими особыми приборами мы не пользуемся – ни датчиками для определения уровня воды, ни специальной посудой, все обычное. Лена разве что подписывает Брайлем емкости с крупой и специями. А так мы вместе все готовим на кухне, кто-то чистит и режет, кто-то варит, Надюшка уже пытается помогать. Уборку тоже делаем вместе. Конечно, пыль и грязь мы не видим, просто моем все подряд, и все, – пояснил Сергей.

На вопрос, что самое трудное в повседневной жизни незрячего человека, супруги отвечают: передвижение по неочищенным зимним улицам. Зимой во дворе их дома не чистят тротуары. Во двор каждый день заезжают КАМАЗы, возят песок на ЦВК, и от их колес постоянно образуются колеи, по которым очень тяжело ходить.

– Сколько раз звонили в управляющую компанию с просьбой: почистите, пожалуйста, улицу, мы сбиваемся, путаемся – все бесполезно, – сокрушенно говорит Сергей. – Но сейчас у нас новый депутат по нашему округу, на его помощь мы очень надеемся. Узнав от людей, что в его округе проживает наша семья, он пришел к нам домой, расспросил обо всех наших проблемах, обещал помочь чем может.

Самая большая мечта супругов Палкиных – собственная отдельная квартира. Приобрести ее в ипотеку даже на льготных условиях они не могут.

– А вдруг я завтра без работы останусь, чем я буду платить ипотеку? – говорит Сергей. – В администрации города нас поставили на льготную очередь как инвалидов детства, но очередь, конечно, движется очень медленно. Хочется чувствовать себя в доме хозяевами, да и дочери потом что-то оставить в наследство.

Галина ГАЕВА

Фото автора и из личного архива семьи Палкиных