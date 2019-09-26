Сердце без сбоев

Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

По официальным данным, ежегодно в России от болезней сердечно-сосудистой системы умирает около 1,3 миллиона человек. Это около 55 процентов от общего количества смертельных случаев. Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых, к сожалению, сегодня знают далеко не все.

Факторы риска

Среди сердечно-сосудистых заболеваний множество тех, что угрожают не только здоровью, но и жизни. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, гипертония, аритмия – эти болезни стали весьма распространенными у пациентов российских поликлиник.

Виной всему – современный образ жизни, отсутствие адекватных физических нагрузок, правильного питания. В числе факторов риска, которые повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, также находятся курение, избыточный вес и стрессы.

Меры профилактики

Даже при генетической склонности к развитию сердечно-сосудистых заболеваний их можно предупредить. Для этого необходимо соблюдать меры профилактики, в числе которых:

Отказ от курения, а также ограничение употребления алкоголя;

Контроль артериального давления. Если есть гипертензия, необходимо завести специальный дневник, куда регулярно записывать показания. Даже при однократно обнаруженном повышении давления надо контролировать его уровень;

Физическая активность, соответствующая уровню подготовки, по рекомендации врача. Сердце, как и любая мышца организма, нуждается в тренировке;

Рациональное питание. Необходимо отказаться от фастфуда и включать в свой рацион больше блюд с полиненасыщенными жирными кислотами. Прекрасно подойдут рыба и орехи. Не забывать о фруктах и овощах. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, не стоит увлекаться употреблением одних и тех же продуктов. Надо ограничить потребление поваренной соли (не более одной чайной ложки в сутки). Также стоит следить за сахаром: норма сладостей в день – не более 30 граммов;

Минимум стресса. Если исключить стрессовые ситуации невозможно, нужно почаще отдыхать и расслабляться;

Здоровый сон. Спать нужно не менее семи часов в сутки, при этом лучше не ложиться позднее 22 часов;

Контроль уровня холестерина и сахара в крови. Здесь поможет сдача анализов.

Диспансеризация для выявления заболеваний сердца

Для того чтобы отследить состояние своего здоровья и склонность организма к заболеваниям сердца, не нужно тратить деньги. Застрахованные в системе обязательного медицинского страхования могут обследоваться совершенно бесплатно.

Диспансеризация, которую гражданин может пройти один раз в три года, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца. На первом этапе диспансеризации проводятся анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови, электрокардиография в покое для определенных возрастных групп. Кроме того, врач проводит анкетирование, осмотр и определяет суммарный сердечно-сосудистый риск в зависимости от возраста пациента. На втором этапе диспансеризации при выявлении показаний проводится определение липидного спектра крови, а также другие обследования, позволяющие выявить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие, застрахованные в системе ОМС, каждые три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. И ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Профилактические мероприятия позволяют многим выявить предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы. А по завершении профилактического осмотра или диспансеризации врач обязательно даст дальнейшие рекомендации и при необходимости назначит лечение.

Ответственное отношение к своему здоровью поможет не упустить первые признаки заболевания. Здоровый образ жизни в сочетании с профилактическими мероприятиями по ОМС позволят вашему сердцу работать без сбоев.

Чтобы пройти профилактические мероприятия, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Относитесь ли вы к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний?

Ваш возраст: 40 лет и старше (мужчины), 50 лет и старше (женщины)? Есть ли у ваших родственников следующие заболевания (или одно из них): артериальная гипертензия, ранний атеросклероз, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульты, сахарный диабет? Вы курите? Вы не придерживаетесь правильного питания? У вас имеется избыточный вес (окружность талии у женщин более 88 см, у мужчин более 92 см)? Вы не часто занимаетесь физкультурой? У вас были случаи повышенного артериального давления (выше 130/80)? У вас повышен уровень холестерина в крови (выше 5,0 ммоль/л)? У вас повышен уровень сахара в крови (выше 5,6 ммоль/л) или есть диагноз «сахарный диабет»? Вы испытываете стрессы на работе, в быту?

Любые три «да» – вы относитесь к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, и вам необходимо пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

При любых пяти «да» – в ближайшее время вам необходимо обратиться к врачу для более углубленного обследования.