Алёна и её ферма

Студентка из Прилузья считается самым молодым аграрием в Коми

После того как комиссия объявила, что проект семнадцатилетней Алены Купэ выиграл грант, девушка не смогла сдержать эмоций: «Ура! Мы победили!» В тот день прилузская школьница – самая юная за всю историю фермерства в Коми глава КФХ – получила по линии минсельхозпрода деньги, чтобы построить новое помещение для коров, прикупить десять голов молодняка и доилку.

Грант Алена Купэ выиграла больше года назад, в мае 2018-го. Сейчас ферма уже достроена, буренки ее обживают, а сама юная предпринимательница учится на первом курсе агропромышленного техникума в Выльгорте, так что домой, в деревню Калининская, что в восьми километрах от райцентра, села Объячево, удается приезжать только на выходные.

Конечно, без присмотра ферма все это время не стоит, так как выросла она из личного подсобного хозяйства многодетной семьи Купэ. Супруги Ирина и Сергей с ранней молодости работали в местном совхозе. А когда он в 90-х годах закрылся, оставив им прощальный подарок в виде пары коров вместо зарплаты, решили, что будут сами себе совхозом. Тем более что работу на селе найти было почти невозможно, а сельским хозяйством они заниматься умели и любили. В начале 2000-х у супругов родились дети: Алена, через год – Тимофей, за ним Полина. Попозже на свет появились Егор, Агата и Виолетта.

В 2010 году Ирина Купэ официально превратила свое личное подсобное хозяйство в фермерское, поголовья прибавилось, работы тоже. И Алена как самая старшая из детей стала главной маминой помощницей в коровнике.

– Ей десять лет было, попросила, чтобы я ее научила доить. С тех пор так и пошло, я утром встаю, а она: «Я с тобой!» Я дою, и она тоже доит. Я ей большую рыжую корову поручила, та капризничает, пинается, а Алена ничего, не боится. Доит себе потихоньку, – рассказывает Ирина Купэ. – А потом и другие дети начали также со мной ходить: «Мы тоже хотим попробовать доить, как Алена!»

Купэ живут в небольшом деревянном доме, который их большому семейству уже давно мал, надо расширяться, да и производство молока и мяса тоже стоит увеличить, чтобы доходов хватало, поэтому решили, что производство нужно расширять. Но в помещении, где держали коров, это уже делать бессмысленно – строение старое, да и тесновато. Поэтому, как говорит Ирина, ферму решили капитально переформатировать, а управлять семейным делом постепенно начать приучать молодежь, передавая ей бразды правления. Вот так старшая дочка в семье и стала официально самым молодым главой крестьянского (фермерского) хозяйства в республике.

Проект Алена с Ириной готовили вместе, и сейчас мать на ферме и бухгалтер, и документовед, и доярка, и еще много кто. Но защищать проект в министерстве Алене пришлось самостоятельно. Участники того заседания до сих пор вспоминают, как искренне радовалась тоненькая светловолосая девочка, выигравшая грант. Может, ее юность и стала причиной победы? Министр сельского хозяйства и продовольственного рынка Коми Анатолий Князев уверяет, что это не так, свою роль сыграли и хорошая проработанность проекта, и то, что семья Купэ просила помощи у государства, уже имея приличное поголовье скота, хороший опыт.

– А то был случай, фермеры, отец и сын, просили грант чуть ли не три миллиона, а у них только одна корова и была, – говорит министр. – Что за ферму они там развивать собирались с одной-то коровой?

Впрочем, свои замечания по проекту Купэ Анатолий Князев высказал: дело в том, что ферма в Калининской вообще была никак не автоматизирована. Там справлялись ручным трудом, да еще лошадь в качестве тягловой силы помогала. На ней же Сергей Купэ ездит пасти стадо.

– Я, когда узнал, что они почти десять коров доят вручную, сразу сказал, что это не дело, – рассказал министр. – Нужно уходить от ручной дойки. Это очень тяжелая работа и для детей, и для мамы – каждое утро и каждый вечер, тем более надо все до школы успеть. Они, к счастью, сумели приобрести на грант и небольшую доильную установку, механизировать дойку.

Новшество семья оценила, теперь по совету министра через пару-тройку лет думают подавать заявку на другой грант, чтобы продолжить механизацию. Возможно, удастся приобрести трактор. А вот электронного пастуха (проволоку со слабым током по периметру пастбища) по примеру соседней фермы заводить не хотят, считают, что самим пасти куда лучше – так за стадом присмотра больше.

Всего по проекту на развитие фермы закладывалось 800 тысяч рублей: 80 тысяч – собственные средства, остальное – средства из республиканского бюджета. За 50 тысяч купили аппарат «Доюшка», 150 тысяч – на покупку молодняка, 600 тысяч – на новое здание фермы размером шесть на восемнадцать метров.

Большая часть средств ушла на стройматериалы, а возводили ферму своими силами, всей семьей, да еще брат мужа помог.

Сейчас в хозяйстве семь дойных коров, десять нетелей – половина из них отелится уже в этом году, так что дойных буренок прибавится. Еще шесть телят, которые подращиваются на мясо, бык и лошадь.

Без проблем и трудностей тоже не обходится. В этом году, например, чтобы успеть заготовить корма, наняли трактор, обошлось это в 70 тысяч рублей. А погода стояла сырая, и сено гнило, так что в сухом остатке сейчас чуть больше 16 тонн, хотя надо в четыре раза больше. Придется покупать у других фермеров излишки, так как некоторые, не имея большого стада, заготовили с запасом, на продажу. А пока вся надежда на то, что теплые дни еще продержатся и коров можно будет продолжать пасти.

По буренкам видно, что подход к ним на ферме особый, индивидуальный – все ухоженные, чистые и не безымянные, как во многих хозяйствах, – у всех есть клички, о каждой могут рассказать историю: что любит, какой характер. Любимица – рыжая корова, которую и зовут Рыжик. Когда Алена с Ириной выходят к пасущемуся стаду, та сразу идет к ним навстречу. Рыжика взяли в хозяйство слабым десятидневным теленком, это слишком рано для переезда, так что уже и не надеялись, что выживет. Несмотря на это, продолжали выхаживать, во-зились с ней день и ночь, и она выросла, стала королевой стада.

Алена после школы планировала поступать в Вятскую сельхозакадемию, чтобы управлять фермой во всеоружии всех современных знаний, но баллов совсем чуть-чуть недобрала, поэтому пошла в техникум. Сейчас учится на специалиста по переработке сельскохозяйственной продукции.

В техникуме юная фермерша завела много друзей, и уже преподаватели в шутку предлагают отправить с ней летом в Калининскую студентов на практику. Родители Алены не против.

– Ветеринары нам бы точно не помешали, – смеется Ирина Купэ.

На вопрос, не боится ли, что дочка в Выльгорте найдет парня, выйдет замуж и сбежит с фермы, Ирина отвечает, что беспокоится, но Алена ей говорит, что учиться поехала, а не с мальчиками гулять.

– Для меня сейчас основной план – выучиться. Потом, наверное, все же буду поступать на высшее, тоже по сельскохозяйственной линии. Можно будет сразу попасть на третий курс, – рассказала девушка. – А дальше планы расширятся, строить новую, капитальную ферму. Потом нужно будет переработку наладить.

На прошлой неделе ферму в Калининской официально открыли, хотя мероприятие это было, скорее, символическое. Ленточку у входа на ферму перерезали Алена Купэ и министр Анатолий Князев, а держали ленточку самые младшие в семье – Агата и Виолетта, которые пока еще ходят в садик, но по хозяйству уже стараются помогать. Следующий по старшинству за Аленой – Тимофей будущей весной окончит школу и тоже намерен получать сельскохозяйственное образование, чтобы прийти дипломированным специалистом в семейное дело.

– Эта небольшая ферма – очень достойный пример для подражания в ведении сельского хозяйства, – считает руководитель администрации прилузского района Елена Нестерюк. – В этой семье идет передача традиций от поколения к поколению. Много лет мама занималась руководством фермой, а теперь она передала эстафету своей дочери. Мы очень гордимся этой семьей и готовы поддерживать ее так же, как и других наших предпринимателей, всех, кто хочет заниматься сельским хозяйством, производить экологически чистую продукцию.

По мнению Анатолия Князева, пример семьи Купэ показывает, что сейчас сельская молодежь постепенно перестает смотреть в сторону города как единственного места, где можно найти достойную зарплату и условия для жизни. Указывают на это и примеры в других муниципалитетах. В Ижме, например, сейчас свободное место под частный дом не найти – молодежь вовсю строится.

– Люди остаются на селе, и это яркий показатель, что они привязаны к земле, им тяжело уезжать, бросать деревню, свой дом. В городе малые народы, такие как коми, исчезают, растворяются, а в деревне они сохраняют свои традиции, обычаи, – считает министр. – Сейчас у нас удовлетворяется примерно 50 процентов заявок на гранты, которые подают сельские предприниматели. И одна за другой появляются вот такие небольшие фермы, которые особенно важны для небольших деревень и поселков. Зачем крупный объект на отдаленном селе? Куда там девать молоко? А небольшой фермы достаточно, чтобы население было обеспечено молоком и мясом, детсад, школа.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и mshp.rkomi.ru