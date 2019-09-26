Главам рекомендовали дружить с ТОСами

Руководители и активисты территориального общественного самоуправления республики обсудили на круглом столе, как им дальше развиваться, на чью помощь рассчитывать и какие задачи решать в первую очередь. Встреча тосовцев была организована Общественной палатой Коми.

Желающих поучаствовать в дискуссии собралось настолько много, что поместиться даже в самом большом из кабинетов офиса палаты приехавшие на встречу активисты, представители местной власти не смогли. Так что аудиторию предоставило региональное министерство экономики, находящееся в этом же здании. К ТОСам минэк, впрочем, тоже имеет самое непосредственное отношение: первые гранты сельские общественники получили как раз от этого министерства, да и сейчас немалая доля денежной поддержки идет именно с этой стороны. Хотя, как рассказал куратор АТОС республики, член Общественной палаты Коми Дмитрий Сизев, за пять с лишним лет, прошедших с того момента, как в регионе появился первый ТОС, самые активные общественники уже выучили адреса различных ведомств, фондов при различных коммерческих организациях, где готовы поддержать тот или иной проект. В целом ТОСам удалось за эти годы привлечь более 50 миллионов рублей, средняя сумма гранта – 224 тысячи. Но есть и проекты-«миллионники», чаще всего в большие суммы обходятся хоккейные коробки с необходимым оборудованием. И для продвижения ледовых видов спорта на селе даже есть отдельный грантовый конкурс.

– Различных конкурсов для ТОСов сейчас так много, что можно участвовать в них и выигрывать по десять раз в день, – сообщил Дмитрий Сизев, раздав присутствующим подборку-календарь с ближайшими конкурсами.

Тем не менее он посоветовал еще поискать информацию самим, в том числе узнать в администрации муниципалитетов, ведь там тоже зачастую выделяют специальные средства, которыми могут воспользоваться ТОСы.

Сейчас в Коми, по словам Дмитрия Сизева, действует 86 ТОСов, а всего за историю этого движения в регионе создавалось 105. Но из 19 тех, что ликвидировались, по большому счету можно пожалеть об одном, где ТОС закрылся в связи со смертью председателя. Другие же, по мнению куратора АТОС, зачастую создавались «для галочки» и с подачи местных властей, которым хотелось быть в тренде, а в результате так и канули в Лету, никак себя не проявив. Один ТОС номинально появился и исчез из-за чисто технических причин: по ошибке его зарегистрировали дважды. Кроме того, в Коми есть несколько ТОСов, которые пока не зарегистрированы в качестве юридических лиц, поэтому в общую статистику не попадают.

Почти половина существующих ТОСов – 42 – выигрывали гранты более одного раза (остальные пока ограничились одним проектом либо следующие конкурсные комиссии не оценили). Абсолютный рекордист по числу проектов-победителей – ТОС «Пионер» из Ношуля, получивший девять грантов. 11 ТОСов побеждали с тремя проектами, четыре – с четырьмя.

Обсудили на круглом столе и причины, почему тот или иной проект оказывается «невыигрышным». По наблюдениям опытных тосовцев, комиссии в разных ведомствах и коммерческих организациях имеют разные предпочтения, так что и акценты в проектах нужно ставить разные, что-то иначе оформлять. Благо что опыт накопился уже большой, так что, готовя проект, можно посмотреть, какие ТОСы в республике уже выигрывали нечто подобное и в той же организации, и воспользоваться их опытом. Такие проекты-шаблоны для доработки идеи можно попросить в АТОС Коми или же скачать на их странице «ВКонтакте».

Дмитрий Сизев призвал ТОСы активнее делиться положительным опытом в написании проектов. Поскольку в данном случае общественники друг другу не конкуренты, а сподвижники в деле развития сельских территорий.

Кроме того, стоит обратить внимание, что хоть основная задача ТОСа – развитие территорий – не поменялась, грантодатели стали относиться к этой теме придирчивее, предпочтение отдается проектам, где видно, что люди выстроили некую систему в работе, а не хватаются вразброс за решение разных задач, не доделав толком что-то одно.

Общественница из деревни Сёйты Сыктывдинского района Ольга Беляева посетовала на то, что ТОСы видят мало помощи от местных властей, хотя, по ее мнению, главы поселений, чиновники районных администраций должны быть кровно заинтересованы в поддержке ТОСов. Ведь благодаря общественному самоуправлению маленькие деревни иногда получают такие средства на благоустройство, ремонт инфраструктуры, каких из-за скудости муниципальных бюджетов не видели. А учитывая, что активных людей в деревне бывает не так много, то у общественников порой руки опускаются.

– Нужно поощрять успешную деятельность тосовцев. А то нас в последние годы не видят, спрятали. А мы все равно выползаем, не успокаиваемся, – заявила Ольга Беляева, добавив, что местным администрациям неплохо было бы включать ТОСы в культмассовую работу.

Присутствовавшие муниципальные чиновники из Сыктывдинского района, впрочем, не согласились с тем, что игнорируют общественников. Попутно женщине указали, что в Сёйты уже два года лежит оборудование спортивной площадки, закупленное на грант, и не устанавливается. А можно было бы передать в таком случае его на уровень сельского поселения.

– Полгода, а не два. А по установке не помогает же никто, – заспорила Ольга Беляева, добавив, что вопрос уже практически решен.

Опытом поделился и активист из Зеленца Владимир Петрунев. Его поучаствовать в создании ТОСа сподвиг переезд в новый шестиквартирный дом по программе переселения из ветхого жилья. Территория вокруг не была благоустроена, детская площадка отсутствовала. Вот и решили помочь себе сами. Сейчас и площадка есть, и территорию благоустроили. Владимир Петрунев рекомендовал тосовцам больше светиться в социальных сетях, рассказывая о своей деятельности, выкладывая фото и сообщения, звать в гости СМИ. Так и людей можно привлечь на помощь, и хорошее впечатление на грантодателей произвести – сразу будет видно, что люди делом занимаются. И меньше вопросов потом возникнет при сдаче отчетности, после реализации проекта, если и так все на виду.

– Что касается взаимодействия с главами поселений, то мы должны быть единой командой, потому что наше дело – важное для обеих сторон, – высказал мнение Владимир Петрунев. – Если мы будем работать рука об руку, станет проще решать разные вопросы, с выделением земельных участков например.

По окончании круглого стола многие тосовцы по домам не разъехались, а спустились в Общественную палату и продолжили общаться там, делясь опытом в решении конкретных проблем.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com