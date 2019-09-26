Звездное небо, песочное шоу и художественный свист

Инта намерена удивить жителей Сыктывкара в ближайшую субботу

Приполярный город приготовил для сыктывкарского зрителя прекрасный творческий подарок. В субботу, 28 сентября, на сцене республиканской филармонии в рамках проекта «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре», посвященного 100-летию республики, состоится концертная программа «Мой город Инта!». Координатор проекта – Центр народного творчества и повышения квалификации.

Концертная программа начнется в 17 часов. Открывать ее будут талантливые ребята, будущие артисты, в настоящем – ученики интинской гимназии №2. Юные интинцы покажут танцевальный номер, световую композицию и настоящий видеосюжет «Инта, театр и творчество – неразделимы».

Литературные, музыкальные, театральные номера подарят известные интинские коллективы: хореографический ансамбль «Енэж би», народный театр «Поиск», ансамбли бального танца «Вдохновение» и «Вертикаль», народный вокальный ансамбль «Приполярье», образцовый танцевальный коллектив «REL@X», а также творческий коллектив села Петрунь и ансамбль народной песни «Сударушка».

Богата будет программа и на сольные выступления. Екатерина Полуяхтова, Андрей Семенов, Алсу Галимулина, Михаил Якорнов исполнят свои песни, а Раиса Чупрова удивит публику: выступит в весьма редком жанре искусства – художественный свист.

– Мы познакомились с программой концерта, можно смело сказать: для всех зрителей это будет настоящий праздник с фейерверком эмоций. Будет много эффектных номеров, общение со зрителем, песочное шоу и угощения. Инта обещает удивить, показать, как она изменилась, как омолодились ее творческие ряды за девять лет. Напомню, Дни культуры Инты в Сыктывкаре проходили в 2010 году в рамках празднования 90-летия республики, – прокомментировала куратор проекта, методист Центра народного творчества и повышения квалификации, заслуженный работник Республики Коми Татьяна Бушенева.

В качестве ведущих на концерте будут работать режиссер и заведующий Домом культуры «Октябрь» Инты Елена Лабонене, а также ведущий и шоумен Семен Сизов.

Игорь ПЕТРОВ

Фото filarmoniakomi.ru