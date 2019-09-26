Больничный лист по новым правилам

Со следующего года пособие по нетрудоспособности будет выплачивать Фонд соцстраха

Коми вошла в пилотный проект по переходу на прямые выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. С 1 января 2020 года пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в республике будет выплачивать уже не работодатель в счет уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС), а сам фонд. Однако работодатель останется связующим звеном между работником – получателем пособия и фондом, поскольку будет обязан оформить свою часть больничного и отправить его в ФСС вместе с другими документами для начисления и выплаты пособия.

Проект стартовал восемь лет назад, когда вышло соответствующее постановление правительства России №294 от 11 апреля 2011 года, и во многих регионах уже успешно реализован. Вскоре к ним присоединится и Коми. Сейчас наступил подготовительный период, в течение которого с работодателями и застрахованными гражданами проводится разъяснительная работа. Этой теме была посвящена встреча руководства регионального отделения ФСС России с представителями организаций и предприятий столицы республики в Общественной приемной главы Коми.

Как отметил и.о. управляющего фондом в Коми Роман Жалоба, цель проекта «Прямые выплаты» – обеспечить гарантированное получение пособий гражданами, минуя работодателя. Действующий сейчас зачетный механизм себя изжил и с 1 января 2020 года сходит на нет. Проектом охвачены уже 59 регионов страны. В Коми прямые выплаты коснутся 400 тысяч человек, это каждый второй житель республики.

По новой системе пособие по нетрудоспособности будет рассчитываться уже не бухгалтерией работодателя, а региональным отделением фонда и перечисляться напрямую на лицевой счет работника. Но есть одно обязательное условие – деньги перечислят только на карту «МИР», поэтому тем, у кого такой карты нет, придется ею обзавестись. Работодателям следует проинформировать работников о необходимости открытия счетов в банке, заблаговременно собрать заявления от тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие только «натурально», непосредственно в бухгалтерии. Заранее надо проверить все документы, ибо за ошибки придется отвечать не фонду, а работодателю. Сроки выплат для «декретников» изменятся: пособие будет выплачиваться в первую половину следующего месяца – с 1 по 15 число.

Как подчеркнул Роман Жалоба, проект повысит социальную защищенность граждан и снизит издержки страхователя на обработку и расчет пособий. Главное – это создание прозрачного механизма при расчете и выплате пособий, и в этом поможет сервис «Личный кабинет» на сайте ФСС, который может завести каждый и отслеживать через него «жизнь» своих пособий.

Для самих работников – получателей пособия мало что изменится. После лечения и закрытия больничного застрахованный гражданин выходит на работу, пишет заявление в бухгалтерию или кадровую службу, где указывает реквизиты, на которые следует перевести пособие. В течение пяти дней работодатель должен направить пакет документов в ФСС.

Как уточнила главный специалист отдела администрирования страховых взносов регионального отделения ФСС Ирина Шеболкина, по-новому будут выплачиваться пособия по материнству и по временной нетрудоспособности, в том числе по профзаболеваниям и несчастным случаям на производстве, а также тем, кто получил травмы в результате ЧС.

При этом по новым правилам с пособий по временной нетрудоспособности будет удерживаться налог в 13 процентов. Так что льготникам, с которых этот налог не взимался, придется обращаться в налоговую службу за возвратом средств. Справку 2-НДФЛ обратившимся предоставят в Фонде социального страхования.

Изменения не коснутся нескольких видов пособий: на погребение, по уходу за ребенком-инвалидом в течение четырех дней, выплат, касающихся нестраховых периодов. Эти пособия, как и раньше, будет выплачивать работодатель, пояснила специалист ФСС.

Переход на прямые выплаты потребует большой подготовительной работы, предупредил и.о. управляющего фондом. Работодателям необходимо проработать переход на новую систему со своими банками, где возможно, привязать действующие зарплатные карты к картам «МИР» либо заказать выпуск новых карт. Если в штате организации не меньше 25 сотрудников, документы в фонд придется направлять исключительно в виде электронного реестра. И здесь весьма пригодится опыт работы с электронными листками нетрудоспособности (ЭЛН).

В региональном отделении ФСС тоже активно готовятся к переходу на прямые выплаты: апробируются специализированные программные продукты, нарабатываются методики предстоящей работы, готовятся масштабные информационно-разъяснительные мероприятия. В частности, два раза в месяц будут организованы семинары на площадках республиканской федерации профсоюзов и академии госслужбы Коми. Предстоит установить программы для формирования реестров, ознакомить работников с новым порядком выплаты пособий, подготовить для фонда информацию о получателях ежемесячного пособия по уходу за ребенком по полутора лет.

Галина ВЛАДИС

Фото amic.ru