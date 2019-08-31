Время платить налоги 

Приближаются сроки уплаты налогов за землю, транспорт и имущество. Соответствующую информацию в ходе общегородской планерки озвучила заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС по Сыктывкару Галина Колесник.

Как и прежде, физлица оплачивают налоги на основании направленных им налоговыми органами уведомлений. В соответствии с законодательством уплатить налоги необходимо до 1 декабря. Но так как в 2019 году этот день выпадает на воскресенье, то срок уплаты сдвигается до 2 декабря включительно.

Также некоторые граждане получат налоговые уведомления, в которые будет включен налог на доходы физических лиц. Это налог, который не смогли удержать налоговые агенты и передали эту информацию в налоговые органы. Как правило, это налог с сумм доходов, выплаченных налоговыми агентами (например, страховыми компаниями, застройщиками) по решению судов и с доходов, полученных в натуральной форме.

Уведомление по налогам направляется не позже 30 рабочих дней до наступления срока их уплаты вместе с платежками на их перечисление.

В бумажном виде документы поступят по адресу места жительства (регистрации) физического лица либо по адресу, который был указан в соответствующем письменном заявлении.

– Плательщикам, зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России, налоговое уведомление на уплату имущественных налогов размещают только в указанном электронном сервисе и по обычной почте не направляют, – отметила Галина Колесник.

Если до 1 ноября уведомление по почте не поступит, то физическому лицу необходимо обратиться в налоговый орган за дубликатом налогового уведомления либо самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика с использованием подтвержденной учетной записи портала госуслуг.

Уведомление не направляется, если общая сумма налогов составляет менее ста рублей, если плательщик пользуется льготой, полностью освобождающей его от обложения имущественными налогами.

На сайте ФНС России размещены интернет-сервисы – налоговые калькуляторы: расчет транспортного налога, расчет земельного налога и налога на имущество физлиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости, которые позволяют гражданам самостоятельно рассчитать налоги, например, при приобретении автомобиля, недвижимости, земельного участка, чтобы заранее запланировать расходы.

В 2018 году через соцсети распространялись тексты следующего содержания: «Не забудьте до 1 ноября подать заявление на льготу на налог на имущество по своей собственности: минус 20 квадратных метров – квартира, минус 50 квадратных метров – дом, минус 6 соток – участок». Далее текст содержал призыв обращаться по этому вопросу в налоговые органы. А также указывалось, что сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика.

– Это недостоверная информация, – предупредила Галина Колесник. – Действительно, по налогу на имущество действует система вычетов, уменьшающих налоговую базу в отношении комнаты на 10 квадратных метров площади, в отношении квартиры на 20 квадратных метров площади, в отношении жилого дома на 50 квадратных метров площади. Эти вычеты предоставляются всем налогоплательщикам без заявлений, обращений и уведомлений – по каждому объекту налогообложения программно. Это значит, что если у физлица, к примеру, имеются две квартиры, то вычет на 20 квадратных метров кадастровой стоимости будет предоставлен по обеим квартирам автоматически.

В 2018 году был введен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. Это значит, что налог будет взиматься не целиком, а за минусом шести соток. Однако не все категории имеют право на этот вычет. Он применяется для Героев Советского Союза и Российской Федерации, инвалидов первой и второй групп, инвалидов с детства, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также для всех пенсионеров. Этот вычет применяется по одному земельному участку в пределах территории страны. В случае если физлицо, имеющее право на вычет, ранее пользовалось данными льготами, то вычет будет применяться автоматически, на основании имеющихся у налогового органа сведений без дополнительных обращений и заявлений от налогоплательщиков.

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com/amogosykt