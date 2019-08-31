Новые возможности для сельской школы

Корпус на 250 мест для начальных классов получили к новому учебному году школьники Усть-Кулома и близлежащих сел. В ходе рабочей поездки в Усть-Куломский район глава республики Сергей Гапликов оценил условия, в которых будут учиться сельские дети, а также посетил строящуюся школу на 400 мест в селе Помоздино.

Новое здание позволило расширить и усовершенствовать учебную базу Усть-Куломской общеобразовательной школы, а также решить наконец проблему двухсменки. Корпус предусмотрен для учащихся начального звена. В этом году в районной школе рекордное количество первоклассников, будет открыто пять первых классов.

Условия, созданные для детей, впечатляют. Проектировщики продумали все до мелочей, которые нередко играют весьма важную роль. Директор школы Ольга Пунегова с гордостью продемонстрировала гостям оборудованные в школьной раздевалке сушильные шкафы для обуви. Для школьника – это не только комфорт, но и профилактика простудных заболеваний. Еще одна приятная «мелочь» – специальные стойки для подзарядки гаджетов на каждом этаже. Даже расписание уроков здесь не такое, как в других школах. Чтобы посмотреть расписание звонков или уроков, школьникам и родителям можно просто подойти к интерактивной стойке, которая есть на каждом этаже, и на сенсорном экране открыть нужный раздел. Не забыли проектировщики и про естественную детскую потребность много двигаться. Помимо широких длинных коридоров, в каждой рекреации имеются беговые дорожки и небольшие спортивные комплексы, позволяющие малышам лазать, бегать, прыгать. Поскольку все дети посещают группу продленного дня, согласно СанПиНам после уроков им необходимо отдохнуть. Для этого здесь оборудованы спальни.

В новом здании также есть мобильный лингафонный класс для изучения иностранного языка, который дети начинают учить со второго класса. Десять учебных кабинетов оснащены всем необходимым по последнему слову техники. Присутствовавшие на открытии депутаты Госсовета Коми, в основной своей массе обучавшиеся в советской школе, не уставали восхищаться обилием и методической продуманностью дидактического материала, выложенного на парты. Компьютерный класс, игровая комната, помещение для группы продленного дня, интерактивно-программные комплексы, планшеты для учителя и учеников, документ-камеры, электронные образовательные комплексы, цифровая лаборатория – все здесь предусмотрено для того, чтобы обучение превратилось в увлекательный процесс. В перспективе планируется сделать теплый переход между старым и новым зданиями школы, так как в новом корпусе не предусмотрена столовая и спортивный зал, и малышам придется ходить на обед в основной корпус.

– Настроение приподнятое. Мы очень рады, что в нашем селе появилась такая большая школа именно для начальных классов, потому что дети теперь будут учиться в одну смену. Они смогут соблюдать режим, полноценно выполнять домашнее задание и посещать кружки, – поделилась впечатлениями учитель начальных классов Усть-Куломской школы Светлана Лодыгина.

Помимо открытия нового корпуса, в этот же день в школе Усть-Кулома произошло еще одно, не менее важное событие. Здесь открылся инновационный образовательный центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который позволит обучать детей информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности с применением новейших методик и современного оборудования. В рамках нацпроекта «Образование» такие центры в этом году будут созданы на базе 22 сельских школ республики. Кроме Усть-Кулома, в этом же районе «Точки роста» появятся в селах Зимстан, Усть-Нем и Пожег. Они откроются в День знаний, который в этом году будет отмечаться 2 сентября. Всего в Коми к 2024 году планируется создать 146 таких «Точек роста».

После окончания экскурсии по школе на вопрос журналистов, что больше всего впечатлило в увиденном, Сергей Гапликов шутливо-сокрушенно ответил:

– Бесцельно прожитые школьные годы. Если бы в наше время школы были так оборудованы, насколько шире были бы наши возможности для выбора жизненных путей. Безусловно, это наша гордость. Мне вдвойне приятно, что такие школы мы начали открывать в сельской местности. Они становятся конкурентоспособны, у них уже совершенно другой уровень возможностей. А «Точки роста» – это серьезная модернизация школьной среды, которая позволит сформировать в сельской местности сеть инновационных центров, где наши дети из самых отдаленных уголков республики будут получать качественное образование. В этом году у нас появится два IT-центра, в сельскую местность также придут передвижные кванториумы. И на этом мы не намерены останавливаться, а будем и дальше развивать это направление.

Сергей Гапликов отметил также, что такие примеры, как открытие нового корпуса школы в райцентре, – мощный толчок для социального прорыва: чтобы людям хотелось жить в глубинке, создавать семьи, рожать детей и быть уверенными в завтрашнем дне. Всего же к 2020 году будут введены в эксплуатацию восемь новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах, а также в Сыктывкаре.

В тот же день глава проинспектировал ход строительства школы на четыреста мест в селе Помоздино. Помоздинская школа носит имя коми писателя, поэта, драматурга и педагога Вениамина Чисталева, родившегося в этом селе. В 2021 году, в год столетия республики, она отметит 160-летний юбилей. Помоздинцы очень ждут новую школу, так как сегодня учебные классы располагаются в девяти зданиях, самое старое из которых – 1890 года постройки.

Строительство объекта выполняет архангельская компания ООО «Белый дом». Планируемый срок завершения согласно условиям контракта – III квартал 2020 года. Управляющий компании Сергей Нибабин рассказал, что на объекте занято 43 человека, из них три инженерно-строительных работника, десять единиц техники. Планы строителей очень сбивают дожди. За последний месяц только четыре дня не было дождя, все остальное время погода «вредничала». Поэтому отставание составляет порядка полутора месяцев. Так как крыши еще нет, дожди основательно намочили кирпичные стены, так, что это видно даже издалека. По словам управляющего, поскольку стены толстые, сушить их придется всю зиму, возможно, с использованием тепловых пушек.

Сейчас рабочие заканчивают кладку, окна практически все вставлены, уже начаты электрические и сантехнические работы, ведется внутренняя разводка отопления, до октября планируют уже подать тепло в здание и зимой проводить отделочные работы. До конца сентября будут установлены все перекрытия.

Как рассказал журналистам министр строительства Андрей Крикуненко, с компанией «Белый дом» республике ранее работать не приходилось, и поначалу она была темной лошадкой. Но в прошлом году компания себя зарекомендовала хорошо, отставаний по графику не было, поэтому, если погода позволит, строители нагонят то, что она помешала сделать своевременно этим летом.

Галина ГАЕВА

Фото автора и rkomi.ru