Уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Нефтегазовая отрасль имеет стратегическое значение для экономики Республики Коми и России в целом. Она обеспечивает успешное решение социальных вопросов, развитие городов и сел, создание инфраструктуры для комфортной жизни людей.

Достижения отрасли – это результат личного вклада и ответственности каждого сотрудника. Ваш самоотверженный труд заслуживает уважения, а преемственность поколений, целеустремленность и профессионализм обеспечивают стабильную работу нефтегазового комплекса.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в достижении намеченных планов!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми