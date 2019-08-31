Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса! Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

В этом году нефтегазовый комплекс региона отмечает 90-летие. Начавшееся в 1929 году под Ухтой промышленное освоение нефти положило начало развитию нефтегазовой промышленности и задало основной вектор развития экономики региона. Благодаря открытию месторождений нефти и газа формировалась инфраструктура республики, строились поселки и города, научные, образовательные и транспортные центры.

Сегодня у нас работают крупнейшие нефтегазовые компании страны, чья деятельность направлена не только на развитие промышленности, но и на улучшение качества жизни людей. Безусловно, позитивные изменения в жизни республики, производственные успехи предприятий были бы невозможны без самоотверженного труда работников нефтяной и газовой промышленности.

Благодарю ветеранов отрасли за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса республики и страны. Заложенные вами традиции являются достойным примером для молодых специалистов. Спасибо всем, кто сегодня трудится на благо республики, проявляя профессионализм, ответственное отношение и преданность своему делу.

Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия вам и вашим близким!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми