Дорогие школьники, студенты и преподаватели!

Поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днем знаний!

Этот замечательный праздник дорог каждому. Для тех, кто сядет за парты, начинается время удивительных открытий, для родителей – новый этап на пути их детей к взрослой жизни. Для педагогов начало учебного года – это продолжение очень ответственной работы, требующей профессионализма, терпения и, конечно, преданности делу. Ведь именно в школьные и студенческие годы закладываются основы интеллектуального потенциала человека, формируется его мировоззрение, раскрываются таланты и дарования.

Желаю всем ученикам и студентам настойчивости, усердия, интересных и ярких событий, сил и хорошего настроения! Пусть этот учебный год принесет много радости, творческого вдохновения и новых достижений!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми