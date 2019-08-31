Уважаемые педагоги, родители! Дорогие школьники и студенты!

Поздравляю вас с началом нового учебного года – с Днем знаний!

1 сентября – это особенный праздник для всех, кто учится и учит. В этот день светлые просторные классы учебных заведений вновь наполняются радостными голосами ребят, для которых наступает нелегкий, но интересный этап получения новых знаний, творческой работы и открытий.

В этом году в Республике Коми за парты сядут около 193 тысяч школьников и студентов. Мы постарались создать все условия для того, чтобы в наших школах, средних и высших учебных заведениях образовательный процесс проходил качественно и комфортно. Сегодня в республике активно реализуется национальный проект «Образование», который нацелен на повышение качества системы образования и формирование гармонично развитой и социально ответственной личности. В этой работе мы возлагаем большие надежды на педагогов, которые являются ключевым звеном не только в обучении, но и в воспитании наших детей.

Уважаемые учителя, в этот замечательный праздник благодарю вас за профессионализм, за знания, которыми вы щедро делитесь, за преданность своему делу, за терпение и мудрость. Желаю вам, родителям и всем учащимся крепкого здоровья, успехов, вдохновения и, конечно, достижения всех намеченных целей! В добрый путь!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми