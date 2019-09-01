Вернуть дачный участок к жизни

Вопрос: «Как облагородить заросший дачный участок?» – обычно волнует тех, кто приобрел дачу, на которую долгое время не ступала нога человека. Бывшие грядки заросли сорняком, садовая земляника перепуталась между собой так, что уже трудно определить, где материнский куст, а где усы, плодовые кусты «одичали». Научный сотрудник Института агробиотехнологий ФИЦ КНЦ УрО РАН Елена Павлова в интервью «Республике» рассказала, с чего начать на запущенном дачном участке, что оставить, а что можно безжалостно выкопать и как обогатить почву.

Запущенная земляника

Главное, с чем придется смириться, это то, что сделать все за один сезон точно не удастся. Поэтому стоит настроиться на то, что процесс возвращения земли к жизни займет не один год. Во-первых, надо осмотреть участок и принять решение, что оставить, а что убрать. Необходимо оставить растения, представляющие интерес. Если участок приобретен весной и еще не было видно плодоношения кустов, то надо оставить их и наблюдать. Либо завезти новые и высадить, но так как предстоит большой объем работ на неухоженном участке, это будет процесс трудоемкий.

– Что касается земляники, то надо учесть, что старые кусты дают много мелких ягод в отличие от молодых, поэтому трудно понять, с каких кустов брать розетки, а с каких нет. Впоследствии лучшие растения можно отобрать. Розетки на усах берем ближние к растению первого и второго порядка – они самые развитые. Прикапываем их в другом месте и оставляем до весны. Для таких временных прикопок выделяем небольшой участок земли. Прикапывать можно чуть ли не вплотную, лишь бы света растениям хватало. Пока вы работаете с участком, они там набирают силу, развивают корневую систему. И к моменту посадки на постоянное место растение будет уже достаточно сильным, – рассказала агроном.

Чтобы очистить участок, сначала необходимо скосить или выдернуть бурьян. Потом перекопать и убрать старые кусты земляники и на это место весной высадить другие культуры. Чередование культур – очень необходимая и удобная вещь. Если на этом месте высадить, например, картофель, то старые кусты земляники можно просто перекопать, заделывая в землю, трава будет перепревать в почве. Даже если там есть корни многолетних сорняков, по мере отрастания побеги будут подрезаться во время прополок и окучивания картофеля. За пару лет почва очистится от сорняков. Можно посадить не картофель, а капусту – в общем, любые растения, требующие междурядной обработки.

Молодые усы земляники, прикопанные отдельно, весной надо будет посадить на чистое место, свободное от корневищных сорняков – пырея, хвоща, мать-и-мачехи, крапивы. Нежелательно, чтобы на месте ее посадки росли и корнеотпрысковые осот, бодяк и другое – злостные сорняки не нужны на грядках с земляникой. Перед перекопкой надо почву произвестковать.

– В нашем климате из-за избыточного выпадения осадков почвы окисляются. А кислая среда негативно сказывается на росте растения. Надо обязательно вносить, во-первых, известковые удобрения, во-вторых, органические. Без них – никуда. Известковые материалы – те, что содержат карбонат кальция, иногда и карбонат магния. Это, например, известняковая мука, мел, доломитовая мука, зола. Нормы материалов подбираются под конкретную почву и зависят от уровня кислотности и гранулометрического состава почвы. На глинистых почвах норму увеличивают, на песчаных уменьшают. В среднем понадобится один-два стакана на квадратный метр. Золы потребуется раза в два больше, так как в ней содержания карбонатов кальция и магния меньше. Известь надо разбрасывать прямо перед перекопкой осенью. Траву скосили, известь раскидали и перекопали. Причем навоз надо вносить весной – отдельно от извести, так как они друг с другом вступают во взаимодействие, – пояснила Елена Павлова.

Определить, нужно известкование или нет, можно следующим образом. Если на участке трава растет скудно, много щавеля или хвоща, то это кислая почва. Можно кислотность определить с помощью лакмусовой бумаги. Для этого надо взять тонкий срез почвы отвесно на полный штык лопаты, перемешать его, затем небольшую часть земли размешать в ста миллилитрах воды. Опустить в раствор лакмусовую бумагу. Затем сравнить цвет бумаги со шкалой и определить актуальную кислотность.

Копать лучше не лопатой, а вилами, чтобы корни сорняков не обрывались, а вытаскивались. Можно для начала проработать почву «торнадо», затем с больших глубин корни убрать вилами. Перекопка должна производиться на глубину 22-24 сантиметра, если позволяет плодородный слой почвы. Он выглядит более темным в отличие от зольно-серого цвета кислого подзолистого горизонта. Его в оборот брать стоит по одному-два сантиметра в год при условии внесения извести и навоза. Основная масса корней земляники располагается как раз в слое до 25 сантиметров.

Куда руки не доходят

Если участок сырой, нужно подумать об отводе воды: либо копать канавы, либо поднимать грядки. Когда участок сухой, не стоит копать борозды между грядками. Обработать сразу всю землю не получится. Если участок, который не будет засаживаться, накрыть черной пленкой, на нем сопреет вся растительность. Можно сделать это с осени, а еще лучше с весны. Спустя год на этом участке можно смело что-то сажать.

По словам агронома, если дерн очень плотный, из злаковых трав, можно его убрать и отдельно закомпостировать:

– Сначала лопатой вертикально надрезать границы пласта дерна, затем сделать горизонтальный срез на толщину около пяти-семи сантиметров. Складывать пласты дерна нужно в штабель – трава к траве, как слоеный пирог, и затем укрыть черной пленкой. На участок, где сняли дерн, внести золу и органические удобрения. Можно засеять сидеральными культурами, которые после запахивания улучшат плодородие почвы. К сидератам относятся овес, подсолнечник, бобовые. Добавьте немного фосфорно-калийных удобрений перед запашкой сидератов. Осенью эти растения запахивают в землю.

Что делать с кустами?

Оценить, стоит ли оставить или убрать малину, тоже можно только после плодоношения. Если сажать малину, то надо знать, что малина любит богатые, воздухопроницаемые почвы и место, защищенное от северного ветра и открытое солнцу. Удобрять малину лучше мульчированием, разбросать золу, минеральные удобрения, навоз, а сверху замульчировать травой: удобрения должны перепревать.

– Но тут не надо переусердствовать. Малина – корнеотпрысковое растение. И если вы сильно замульчируете почву, то новым побегам трудно будет пробиться. Можно удобрения неглубоко точечно заделать в почву, щадя поверхностную корневую систему. Если малина старая, ее надо убрать, но помнить, что, если вы удалите всю малину, на следующий год у вас не будет ягод. Поэтому часть молодых побегов, образовавшихся вокруг старого куста, выкапываем и сажаем на новое место, а те кусты, что плодоносят, временно оставляем, – рассказала собеседник издания. – Что касается смородины, то, если куст хороший, с крупными ягодами, оставляем его. Если на нем старые ветки, будем омолаживать. Например, половину куста срезаем, а вторую половину оставляем. Вместо срезанных выйдут новые побеги. А потом, через год, удаляется вторая половина куста.

Ежегодно необходимо оставлять три-четыре новых побега на черной смородине, чтобы они плодоносили в течение пяти лет. Дольше держать их не надо. Таким образом куст будет состоять из 20-25 разновозрастных веток. Не стоит забывать подкормить и смородину: осенью – золой или фосфорно-калийными удобрениями, весной – навозом и/или нитрофоской.

Реанимация цветника

На запущенном участке цветы-многолетники могут выглядеть хило и неприглядно. Однако не нужно сразу от них отказываться. При хорошем уходе их можно реанимировать.

– Поэтому то, что понравилось, выкопали, отсадили на новое место, а вместо них посадили какую-нибудь другую культуру либо накрыли черной пленкой. Почва утомляется от одних и тех же растений, она должна отдохнуть. Большие кусты следует разделить и посадить только часть. Если цветник зарос, а долго возиться с цветами нет времени, можно точечно поработать: вырвать сорняки и каждый цветок слегка подкопать и удобрить. Осенью под растение положить немного фосфорно-калийных удобрений либо золу, чтобы оно готовилось к зиме. Весной – полное удобрение: азотно-фосфорно-калийное и микроэлементы. Проще говоря – навоз и зола, – пояснила ученый.

Бороться с сорняками и заодно подпитывать растения помогает мульчирование почвы. Надо знать, что скошенная молодая трава содержит много азота и фосфора. В старой осенней траве больше калия и кальция. Можно сбалансировать питание, добавляя недостающие элементы с учетом потребности растения в разные стадии развития в разное время года. Работая регулярно с почвой, можно получить чистую от сорняков, рыхлую плодородную землю, на которой растения хорошо цветут и плодоносят, вознаграждая дачника за труд.

Галина ГАЕВА

Фото автора и из архива «Республики»