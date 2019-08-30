Водитель не справился с управлением

Семья из Сыктывкара пострадала в ДТП в Мордовии. Авария произошла рано утром 27 августа в Ардатовском районе. Травмы получили два человека, в том числе двухлетний ребенок.

По данным УГИБДД МВД по Республике Мордовия, 31-летний водитель «Subaru» в шесть часов утра на автодороге Комсомольский – Атяшево – Ардатов решил обогнать другую машину, но слишком сильно разогнался и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

С места аварии в больницу были доставлены 25-летняя супруга водителя и его двухлетний сын. Женщине понадобилась госпитализация, ребенку врачи назначили амбулаторное лечение.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УГИБДД МВД по Республике Мордовия