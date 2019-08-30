Хоккеисты исполнили мечту Славы Киктева

Менеджмент сыктывкарского хоккейного клуба «Строитель» подвел итоги творческого конкурса среди болельщиков. Первое место в номинации «За мощную энергетику!» занял юный болельщик из Москвы Вячеслав Киктев. Школьник прислал на конкурс видеопослание, в котором проникновенно исполнил стихи собственного сочинения.

В стихотворной форме юный москвич Вячеслав Киктев признался в любви к клубу из далекой северной республики и пожелал команде громких побед в суперлиге. Оказалось, что он не случайно стал болельщиком команды из Коми. Он часто приезжает в село Сторожевск Корткеросского района на каникулы, чтобы погостить у бабушки с дедушкой.

– Год или полтора назад в аэропорту увидел информацию о клубе «Строитель». Мама рассказала про команду из Коми, а папа много про русский хоккей в целом. Я был немного расстроен, что истинно русский вид спорта находится в таком состоянии, потому что в Москве мало матчей, чтобы ходить регулярно, как на хоккей с шайбой. Осенью 2018-го мы с папой впервые пошли на матч, в котором встречались московское «Динамо» и сыктывкарский «Строитель». Болельщиков было мало, моя команда проиграла, но я был счастлив, что смог увидеть игру, хоккеистов и даже сфотографироваться с ними, – рассказал «Республике» юный болельщик.

В этом году родители сделали Вячеславу необычный подарок на день рождения. Впрочем, о таком «сюрпризе» он попросил их сам:

– У меня день рождения восьмого января, я попросил в подарок отвезти меня на матч «Строителя» с нижегородским «Стартом» в Коми, он проходил 7 января. Впервые был на стадионе в Сыктывкаре зимой. Эмоции потрясающие, я познакомился с болельщиками, с которыми переписываюсь до сих пор, родные подарили мне клубную атрибутику: шарф, шапку и календарь. Я полюбил русский хоккей. Постоянно слежу за новостями клуба, и, когда увидел, что объявили конкурс, стихи появились в моей голове очень быстро. Спасибо моим родителям, что рассказали и показали русский хоккей, поддержали мое участие в конкурсе.

К сожалению, в том мачте со «Стартом» сыктывкарцы не смогли порадовать победой Вячеслава, проиграв со счетом 2:3. Однако недавно он побывал еще на одной значимой игре, где встретились ветераны клуба разных лет. Этот товарищеский матч завершился с ничейным счетом – 5:5. Тогда же были подведены и итоги конкурса среди болельщиков. После матча Вячеславу удалось познакомиться с легендой клуба «Строитель», а ныне главным тренером сыктывкарской команды и сборной России Павлом Францем. Исполнением еще одной мечты для юного болельщика стало посещение тренировки «Строителя», где ему вручили сертификат на визит в бассейн и другие призы.

«Сегодня исполнилась еще одна моя мечта: побывать на тренировке ХК «Строитель». Было очень волнительно, так как меня поздравили президент клуба и спонсоры. Столько внимания и добрых слов. Много замечательных подарков. Автографы спортсменов. Спасибо! Потом мы все вместе сфотографировались с командой! И началась тренировка. Этот день я запомню на всю жизнь!» – так эмоционально и с душой Вячеслав поблагодарил хоккеистов и руководителей клуба на своей странице «ВКонтакте».

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com