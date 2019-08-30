Владимир Муравьев: «Мои главные наставники – родители»

В Год наставничества в Коми «Республика» начинает проект «Спасибо наставнику». Известные и не очень известные жители региона расскажут истории о своих наставниках, о том, как они повлияли на их жизнь. Директор сыктывдинского Музея истории и культуры имени Эммы Налимовой Владимир Муравьев своими главными учителями и наставниками по жизни считает родителей: отца Николая (1935-2010 гг.) и мать Лидию. 27 августа Лидии Алексеевне исполнилось 80 лет. Владимир Муравьев рассказал «Республике» о своей семье и учителях.

«Когда я родился, мамы и помышлять не могли о продолжительном отпуске по уходу за детьми. Места в яслях выделяли чуть ли не сразу после рождения младенца. Я тоже осчастливил детские ясли своим присутствием, проведя там целый день. Родители рассказывали, что своим ревом утомил весь персонал, а на утро следующего дня ни одна сила не смогла сдвинуть меня в сторону детского сада. Поэтому родители вынуждены были, как в лучших домах Парижа и Лондона, «нанять няню». Причем сразу двух: бабушку Афанасию и ее мужа деда Михаила. Ясельная эпопея на этом благополучно закончилась.

Самая светлая память осталась о моем деде Михаиле. Он учил меня всему, что умел сам, брал с собой в лес за земляникой, много рассказывал, не сюсюкаясь со мной, как с маленьким, а видел во мне собеседника. Правда, я только внимал. С ним мне, маленькому человечку, было очень комфортно.

Несмотря на то, что дед Михаил был из репрессированных, он не обозлился на жизнь и людей и всегда был к ним уважителен. Конечно, не все детали того периода мне запомнились, но, со слов старших, как-то состоялся у нас с дедом Михаилом такой разговор. Он мне говорил, что придет время и он помрет. На что я отвечал: «Я вытащу тебя из могилы, и ты будешь всегда живой». И вот пришел тот скорбный день. Мама позвала меня попрощаться с ним, но, видя мое настроение, пошла на уловку, сказав, что меня дед Михаил зовет. Но я-то уже понимал, что тот умер, и не пошел. Любимого деда я хотел запомнить живым. Только после похорон пошел к бабушке Афанасии.

И сейчас, ежегодно бывая в Кемъяре, всегда посещаю с дочерью Александрой кладбище, где похоронены мой отец Николай Иванович; мамина мама (ыджыд мам) Александра Лапшина, в ее честь я назвал свою дочь; папина родная сестра Анна Попова (ичинь), у которой я жил в Кемъяре; мамина родная сестра Нина Гичка и мой дед Михаил.

Первой моей учительницей была Зоя Савватьевна Вавилина. Пожалуй, она и привила мне большую симпатию и уважение к профессии учителя и педагога. Где-то в те годы и появилось желание стать учителем. И это внутреннее ощущение с годами усилилось. Помнится, в восьмом классе я подошел к нашему историку Евгению Павловичу Малиновскому и напросился провести урок в своем классе, чему он немало удивился. Я благодарен Евгению Павловичу за понимание и согласие на этот эксперимент. И урок прошел с блеском. Учитель предложил мне провести этот же урок в параллельном классе. Вот с тех лет в душе чувствую себя учителем.

Вспоминается еще один замечательный случай с уроком истории. Как-то Евгений Павлович задал усложненное задание и предупредил, что поставит на балл выше тому, кто справится с ним. В результате я получил сверхвысокую оценку – 6! До сих пор храню этот школьный дневник, чтобы когда-нибудь рассказать об этой уникальной оценке своим внукам.

В 1997 году на очередных курсах повышения квалификации в Коми республиканском институте развития образования я познакомился с кандидатом филологических наук, доцентом, руководителем Клуба ученых – уроженцев Сыктывдинского района, ныне проректором Ухтинского государственного технического университета Евгенией Шеболкиной. Теперь она мой вечный учитель, наставник и настоящий друг. Дочь Евгении Арина – лучшая подруга моей дочери Александры.

В 2004 году, когда я работал в Коми национальной гимназии, запланировали Дни Сыктывдинского района в гимназии, и мне посоветовали обратиться к Эмме Алексеевне Налимовой, которая впоследствии стала моим большим другом, наставником и соратником.

В 2016 году я получил предложение возглавить Музей истории и культуры Сыктывдинского района – визитную карточку села Выльгорт и Сыктывдинского района. Поначалу я был слегка удручен: ведь только-только вжился в предыдущую должность. Но за сохранение традиций музейного дела, сохранение преемственности в руководстве очень переживала родоначальница музея Эмилия Налимова, настойчиво рекомендуя меня на должность нового руководителя. Словом, уговорили! В 1999 году мне также предлагали возглавить районный музей, но в силу ряда причин не получилось. Да, видно, против судьбы не пойдешь, значит, я должен был его возглавить.

Нина Александровна Нестерова была моим наставником и настоящим другом. Я на всю жизнь запомню ее вопрос, время от времени адресованный мне: «Кытчö нö вошин?» («Куда пропал?»), когда в минуты усталости или неудач порой я пытался махнуть на все рукой и уйти куда глаза глядят. Нина Нестерова являлась тем человеком, кто мог вернуть мне веру в свои силы. Она была на всех районных конференциях коми народа и отмечала важную роль Сыктывдинского представительства МОД «Коми войтыр» в общественной жизни района.

Когда ты весь растворяешься в своем деле, тут нет места понятиям «легко или трудно». Интересно – да. От любви к нужному делу не устают. Есть чувство удовлетворения и желание творить. А когда рядом с тобой такие наставники, единомышленники и друзья, впереди ожидает много поворотов, за которыми масса интересных событий и дел.

Я благодарен моей семье за понимание. Спасибо всем моим учителям, наставникам, друзьям, о которых я еще не рассказал».

Подготовил Артур АРТЕЕВ