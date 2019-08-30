Трагедия на встречной полосе

В ДТП на трассе «Вятка» погиб тренер по кикбоксингу из Сыктывкара, сорокалетний Вадим Бачой, сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга Республики Коми. Автомобиль Вадима Бачоя столкнулся с большегрузом в Сысольском районе.

По данным регионального управления ГИБДД, 26 августа около 17.30, двигаясь по автодороге Чебоксары – Сыктывкар, водитель автомобиля «Hyundai Accent» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Водитель иномарки получил тяжелые травмы. Чтобы достать его из салона поврежденного автомобиля, потребовалась помощь спасателей и спецтехники. Пострадавший от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

По информации Федерации кикбоксинга Коми, Вадим Бачой работал педагогом дополнительного образования в спортивном клубе сыктывкарской школы №18. Кроме того, он занимался тренерской работой в центре акробатики и гимнастики «Маугли» Эжвинского района. Вадим Бачой — тренер первой категории, судья кикбоксинга, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, победитель всероссийского турнира. Как отметили в региональной федерации кикбоксинга, уход талантливого педагога и тренера стал невосполнимой утратой для федерации и спортсменов Коми.

Ирина СМИРНОВА

Фото УГИБДД МВД по РК