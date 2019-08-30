В Помоздино откроется новая ферма

В сентябре 200 коров СПК «Помоздино» переведут из старой ветхой фермы в новую. В ходе рабочей поездки по району 28 августа глава республики Сергей Гапликов ознакомился с условиями, которые будут созданы для буренок в новом животноводческом комплексе.

Проект, общая стоимость которого 36,4 миллиона рублей, реализует СПК «Помоздино». 25,5 миллиона из этой суммы выделил республиканский бюджет, три миллиона – заемные средства, еще шесть миллионов выделило АО «Монди СЛПК» в рамках соглашения о социальном партнерстве. Собственные средства СПК – 1,8 миллиона рублей. Напомним, модернизация сельскохозяйственных объектов проводится в рамках «апрельских поручений» главы Коми Сергея Гапликова.

Сегодня на предприятии, которое в прошлом было совхозом «Помоздинский» и в 2018 году отметило полувековой юбилей, работает 68 человек. Строительство коровника началось в июле 2017 года. Срок сдачи – сентябрь этого года. Сейчас объект готов на 84 процента. Осталось завершить работы по благоустройству территории, монтажу откосов и устройству канализации, а также дооборудовать оставшиеся стойла специальными мягкими прорезиненными ковриками.

Новая ферма выполнена и оборудована по последнему слову техники: помещения светлые, широкие, все автоматизировано, молоко от коровы сразу по молокопроводу поступает в холодильник. Как заметил зампред правительства Анатолий Князев, «коровы будут довольны». Идеальные условия созданы и для обслуживающего персонала: здесь есть теплые подсобные помещения и душевые.

Осмотрев ферму, глава региона остался доволен увиденным. Особенно оценил он коврики для коров, благодаря которым теперь буренкам не придется лежать на холодном бетонном полу. Что касается условий для персонала, Сергей Гапликов посчитал, что работники фермы, большинство из которых женщины, по достоинству оценят душевые.

В новое помещение переведут часть коров со старых ферм, которые находятся неподалеку и имеют весьма печальный вид. По мнению председателя правления СПК Татьяны Уляшовой, применение современного, менее энергозатратного оборудования должно положительно сказаться и на качестве молока. А комфортные условия содержания животных гарантированно должны повысить удои.

– Они на это способны? – поинтересовался глава, имея в виду породу коров.

Татьяна Уляшова заверила, что повышение удоев возможно при условии омоложения стада.

– Удои зависят не столько от породы, сколько от интенсивности доения, – пояснила руководитель СПК. – Обычно молочные породы используют десять лет. Мы используем коров в этих целях в среднем лет до восьми, чтобы не изнашивать организм животного. Конечно, супернадоев у нас нет, в наших условиях хотя бы 4,5 литра молока с коровы – достаточно.

Удои напрямую зависят и от кормления животных. А вот вопрос кормов сегодня беспокоит всех аграриев, так как лето было дождливое и заготовить столько кормов, сколько требуется, удалось не всем. В СПК «Помоздино» уже выполнили план по сенажу, а вот сена пока недостаточно. По словам Татьяны Уляшовой, сложные условия этого лета сплотили работников комплекса, которые, как на фронте, объединились и бросили все силы на заготовку кормов. Помимо сена, для повышения продуктивности коров, особенно в зимнее время, в рацион следует добавлять комбикорма, жмых, патоку и кукурузу. Кукуруза зимой дает еще и дополнительные калории животным. А вот этих-то кормов как раз помоздинским буренкам не хватает.

– Конечно, меньше кормить и при этом больше получать молока не получится, – согласился руководитель региона. – Я же говорил: надо выращивать кормовую кукурузу в Коми. Знаете как они зимой едят кукурузу – аж урчат. И настроение у животных от такой еды повышается.

После экскурсии по ферме глава республики вместе с членами делегации продегустировал продукцию СПК «Помоздино». Гостей угощали сметаной, йогуртом, молоком, сливками, творогом, сливочным маслом, мясными деликатесами собственного производства – при СПК есть цех переработки продукции.

Как рассказала Татьяна Уляшова, свою продукцию СПК «Помоздино» реализует в Троицко-Печорском и Койгородском районах, а также на ярмарках выходного дня в Сыктывкаре. Экологически чистую продукцию помоздинских фермеров покупатели оценили по достоинству, и на прилавках она не залеживается.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru