Пять человек получили травмы

29 августа около 14 часов в Эжвинском районе Сыктывкара произошло ДТП, в котором пострадало пять человек, включая ребенка. На 15-м километре автодороги Сыктывкар – Эжвинский район автомобиль «Лада Веста» при попытке обгона выехал на обочину дороги и врезался в препятствие – ограждение перильного типа. Машину отбросило на автомобиль «Kia Rio», который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе. После этого «Лада» опрокинулась на проезжую часть.

В аварии пострадали пять человек. Водитель «Лады» – женщина 1965 года рождения – госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пассажирка отечественной автомашины – женщина 1987 года рождения – доставлена в больницу с ушибом. В момент ДТП она находилась на переднем пассажирском сиденье.

В «Kia Rio» на заднем пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве сидел ребенок. Во время аварии он, по предварительным данным, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Пассажирка иномарки 1983 года рождения госпитализирована с переломом спинки носа. Женщина ехала на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности.

Вторая пассажирка «Kia Rio» 1960 года рождения, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, госпитализирована с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В момент аварии женщина также была пристегнута ремнем безопасности.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ОГИБДД УМВД по Сыктывкару