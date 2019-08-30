Дорожные работы раньше срока

В Печоре завершен первый этап масштабной кампании по ремонту дорог. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложила глава муниципального района – руководитель администрации Печоры Наталья Паншина.

В этом году отремонтировали участки возле социальных объектов, а также улицы, по которым курсирует общественный транспорт. Их общая площадь составила более 50 тысяч квадратных метров.

Всего на ремонт улиц и дорог в городе было направлено более 106 миллионов рублей. Из них 70 миллионов – средства сертификата, который на 70-летие города вручил Сергей Гапликов. К этой сумме из бюджета городского поселения было выделено еще 33,6 миллиона рублей. Эту сумму в период проведения работ мэрия увеличила на 2,5 миллиона, чтобы отремонтировать проблемный участок на улице Гагарина.

– С 13 июля в Печоре работала строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой». Работы закончены даже раньше запланированного срока, несмотря на непростые погодные условия в этом году, – прокомментировала Наталья Паншина.

Ремонт дорог в Печоре продолжится и в дальнейшем. Ранее по итогам рабочей встречи Сергея Гапликова с Натальей Паншиной было принято решение о разработке отдельной региональной программы по ремонту дорог в Печоре. Она будет рассчитана на 2020-2022 годы. Для печорцев организовано голосование по выбору участков для ремонта в ближайшие три года. Сначала будет принята муниципальная программа по повышению качества улично-дорожной сети, а затем региональная, в рамках которой республика окажет Печоре финансовую поддержку для решения этой задачи.

Роман СЕМЕНОВ

Фото предоставлено администрацией Печоры