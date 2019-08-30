Дети оленеводов возвращаются из тундры

В последнюю неделю августа стартовал вывоз детей оленеводов из тундры к месту учебы, сообщает пресс-служба республиканского миннаца. Первыми эту работу начали производственно-сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» и Санаторная школа-интернат №1 Воркуты.

По словам и.о. директора школы-интерната Татьяны Репиной, на сегодня в Воркуту из района реки Кары доставлено 60 ребят. Дети прибыли в школу-интернат и уже адаптируются.

– Обеспечение преемственности поколений в части обучения молодежи традиционным промыслам – одно из главных направлений сохранения традиционного образа жизни малочисленных народов Севера. И существенным моментом является обязательное участие детей и молодежи во всех процессах оленеводческой деятельности. Организация вывоза детей в тундру на время летних каникул и обратно на место учебы позволяет родителям летом обучить и приобщить своих детей к азам профессии оленевода, – прокомментировала министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

В начале сентября будет продолжен вывоз детей оленеводов из тундры авиарейсами ФГУП «Комиавиатранс» при содействии оленеводческих предприятий ПСК «Оленевод» (Воркута), ООО «Северный» (Усинск), ГУП РК «Петрунь», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», ГУП РК «Абезь» (Инта) и финансовой поддержке министерства национальной политики региона. Всего вертолетами в школу доставят 159 детей.

Лина ПЕРОВА

Фото Александра КАВИЕВА