Многодетные семьи получат участки в Пичипашне

В ноябре прошлого года администрация Сыктывкара заключила соглашение с администрацией Сыктывдинского района о выделении для многодетных семей земельных участков в местечке Пичипашня. Этот микрорайон на месте бывших совхозных полей большой по площади, и в рамках взаимодействия между муниципалитетами была достигнута такая договоренность.

Как сообщила журналистам и.о. градоначальника Сыктывкара Наталья Хозяинова, Сыктывдин предоставил городу 20 участков. На сегодня уже есть согласие 16 семей, осталось подобрать еще четыре многодетные семьи, которые согласны получить участок в этом микрорайоне соседнего муниципалитета. Участки предоставляются в соответствии с очередностью.

И.о. мэра столицы попросила свою коллегу – руководителя администрации Сыктывдинского района Любовь Доронину встретиться с многодетными семьями и рассказать о перспективах этого микрорайона. Уже согласовано строительство здесь детского сада, а вот при обустройстве инфраструктуры Сыктывдин рассчитывает на помощь республики. Такое подтверждение районные власти уже получили.

Галина ВЛАДИС

Фото «Комиинформ»