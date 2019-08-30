Школы защитят от террора

Сергей Гапликов провел плановое совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Республики Коми. Участники рассмотрели вопросы обеспечения безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, обсудили организационные меры, необходимые для повышения уровня антитеррористической защищенности данных объектов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

С докладами выступили и.о. сыктывкарского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Андрей Беляков, врио министра внутренних дел по Республике Коми Владислав Мингела, заместитель начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ по СЗФО Ространснадзора Ольга Петрова, представитель Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по Сосногорскому территориальному управлению Павел Мариев.

Также на заседании обсуждался вопрос о готовности к проведению единого дня голосования.

С докладом об организации профилактики терроризма, противодействия его идеологии в рамках работы антитеррористических комиссий выступили председатели муниципальных антитеррористических комиссий Ижемского и Усть-Вымского районов.

Кроме того, на заседании скоординированы принимаемые меры по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде, среди иностранцев, находящихся на территории республики, в том числе трудовых мигрантов.

Отдельное внимание в ходе работы уделено антитеррористической защищенности образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, в период подготовки к новому учебному году. Напомним, по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова на это направление в 2019 году муниципальным образованиям было выделено около 200 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru