Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи. Это поможет повысить уровень жизни пожилых людей и решить ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются старики: одиночество, психологический дискомфорт, ощущение ненужности и отчаяние от собственной беспомощности. Проект уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тысяч рублей. При этом пенсионеров очень важно оградить от мошенников, а также предусмотреть варианты действий на случай, если члены новой семьи не смогут ужиться друг с другом. А вы бы взяли в семью одинокого старика?

Артем Пувкоев, заведующий отделом информационно-коммуникационных систем администрации Удорского района:

– Да, такое возможно, если бы не было собственных родителей и позволяла жилая площадь.

Галина Шишкина, директор Центра коми культуры Корткеросского района:

– Очень хорошая идея. Но лично мне не позволяют жилищные условия принять в семью старого одинокого человека. Если такие желающие будут, их надо поддержать на государственном уровне: оплата, стаж работы.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Да, взял бы. У меня отец 1927 года рождения, и мне не надо думать, можно взять кого-либо или нет. О своих стариках каждая семья должна заботиться. Надо помнить, что когда-то каждый состарится.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Территориально, к себе на жилплощадь, – категорически нет. Не буду приводить разного рода скользкие аргументы-«оправданьки» почему. А вот ухаживать и заботиться – да. Мало того, был у нас такой опыт, совсем недавно, когда мы всей семьей не за деньги, просто по порыву души участвовали в жизни одинокой пожилой женщины, которая, как оказалось, была воцерковленным человеком. Она много чему нас научила в плане позитивного взгляда на жизнь. Сопровождали ее до конца. Даже уход ее был светлым, как у магистра музыки из «Игры в бисер». Мы, честно говоря, даже осиротели как-то. Этот опыт сильно повлиял на наше мировоззрение.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Вопросы на актуальные темы обсуждают участники проекта «Активный гражданин», чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Вопрос крайне сложный. При устройстве стариков в чужую семью имеет место как положительный фактор, так и отрицательный. В первую очередь это связано с психологическим эффектом – опять-таки и положительным, и отрицательным. Считаю, что если близкие родные отказываются брать в семью данную категорию родственников, то чужой человек вряд ли даст ему тот необходимый достаток, в котором нуждается старик. Лучше организовать центры для стариков с созданием нормальных условий, чтобы пожилые люди не утрачивали радость в жизни. Государство, и только оно обязано взять эту нагрузку на себя. Ведь это граждане могучей России, отдавшие свое здоровье во благо родной страны и своего народа. У меня такой категории, к сожалению, или, к счастью, нет. Приходится заботиться о благосостоянии детей и помогать им по мере возможности. Вот такая судьба сельских пенсионеров.

Галина Красильникова, пенсионерка, Усть-Цилемский район:

– В семью бы не взяли одинокого старика, сами пенсионеры. Их могут взять безработные. Но пособие в 10 тысяч рублей небольшое, а забот много – старый, что малый. Приюты для пожилых можно открывать при детских домах, как делают в некоторых странах.

Подготовила Лина ПЕРОВА

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