В правовом поле

Что делать, если ребенок получил травму в оздоровительном учреждении? Как избавиться от многолетних долгов за электроэнергию? Кому предъявлять претензии за испачканную одежду? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– У меня есть долг по оплате электроэнергии, ему уже много лет. Можно ли как-то списать его через суд? Например, в связи с истечением срока давности.

– Ходатайство о применении срока исковой давности заявляет в суде ответчик по предъявленному в отношении него исковому заявлению. То есть, если иск о взыскании с вас задолженности подаст в суд ресурсоснабжающая организация, вы сможете заявить ходатайство о пропуске срока исковой давности (три года). Пока в отношении вас иск не предъявили, заявить такое ходатайство вы не можете, процессуальным законом это не предусмотрено.

Если вы не согласны с задолженностью, то как потребитель можете:

1) подавать возражения относительно поступающих в ваш адрес судебных приказов, отменяя их;

2) возражать против предъявленного в отношении вас иска(в том числе по причине пропуска срока исковой давности);

3) в случае, если вы оспариваете сам факт задолженности, факт потребления данной услуги, указываете на отсутствие обоснования выставленного счета у ресурсоснабжающей организации, можете потребовать проведения перерасчета и исключения данной суммы из счета-квитанции, в том числе и через суд, предъявив соответствующий иск.

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Мой отец умер в конце мая, ему была положена денежная выплата к 9 мая, так как он относился к категории «дети войны». Деньги ему отправили почтой, пришло извещение. При жизни эту выплату он не смог получить, так как лежал в больнице в тяжелом состоянии. Мне ее тоже не выдали. После смерти отца я обращалась со свидетельством о смерти и с извещением о выплате, мне опять отказались выдать деньги. Могу ли я получить эту выплату в наследство через шесть месяцев?

– Если у вас имеется письменный отказ в выплате, можете обратиться с иском в суд о взыскании данных сумм как унаследованных вами. На мой взгляд, ваши требования обоснованны, суммы были начислены, но по независящим от вашего отца причинам не были им получены.

– Муж имеет недвижимость, собирается ее продавать. Но в этом недвижимом имуществе есть доли наших детей. Могу ли я, как представитель детей, получить деньги за их доли?

– Законный представитель не имеет права ухудшить имущественное положение детей. Любые сделки по отчуждению имущества согласовываются с органом опеки. Без согласия опеки, которая не допустит ухудшения имущественного положения детей, родитель ничего продать не сможет. Сначала отец сам должен будет предоставить детям равнозначную их долям собственность в виде жилого помещения, и только после этого он от опеки получит согласие на продажу имеющейся недвижимости. Вы, как мать детей, никакое имущество потребовать не можете. Имущество детей – это имущество детей.

– Мы хотим купить квартиру, ее владельцем будет являться мой ребенок. У меня есть долги по кредитам, из-за этого арестованы счета. Могут ли банк или судебные приставы из-за этого забрать квартиру моего ребенка?

– Если имущество ребенка не является предметом залога, то на имущество ребенка по вашим долгам не может быть обращено взыскание. Количество и размер ваших долгов роли не играют.

– Отвезла дочь в детское оздоровительное учреждение. Там ей мальчик сломал два пальца, накладывали гипс. Родители этого мальчика даже не попытались со мной связаться и извиниться. Как наказать этого мальчика, чтобы он в дальнейшем такого не повторял? Что должны предпринять сотрудники и администрация оздоровительного учреждения?

– Сотрудники и администрация ничего вам не должны. Права вашего ребенка должны защищать вы как законный его представитель. По факту причинения телесных повреждений вы должны были обратиться в управление внутренних дел по вашему городу/району с заявлением о проведении проверки и привлечения виновных к ответственности. На основании результатов проверки (с ними по заявлению вы имеете право ознакомиться и снять копии) вы сможете подать иск о компенсации вреда здоровью и компенсации морального вреда. Ваше текущее местоположение (далеко ли вы от места происшествия) роли не играет. Подавайте заявление в ближайший отдел полиции, укажите всех очевидцев, а также их контактные адреса и телефоны.

– Произошла не очень хорошая ситуация на аттракционах. Когда мы покатались и уходили, увидели, что одежда у меня и ребенка грязная. Испачкались мы смазочным материалом, который использовали для смазки аттракциона. Как потребовать возмещения ущерба?

– Надо написать письменную претензию с изложением всех ваших требований в адрес организации, предоставившей услугу. Данные ее указаны на чеке. Претензию вручите сотруднику под роспись. Ответ на претензию должны вам дать в течение десяти дней. Если этим ответом вы не будете удовлетворены – обращайтесь с исковым заявлением в мировой судебный участок.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА