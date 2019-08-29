Выход в город

В столице Коми прошла очередная экскурсия в рамках реализации проекта «Я покажу тебе город». Этот социально значимый проект в первом полугодии 2019 года получил грант в форме субсидии от мэрии Сыктывкара.

Целью проекта является активизация жизненного потенциала маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг Центра социального обслуживания населения «Жизнь» за счет их участия в познавательных, культурно-досуговых мероприятиях, напомнили в администрации города. В его рамках запланированы четыре обзорные экскурсии по культурным объектам и достопримечательностям столицы для более полусотни человек.

Третью обзорную экскурсию провела ведущий методист отдела научно-методической работы Национального музея Республики Коми Елена Потолицина. Она рассказала о протяженности улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта, о старом их наименовании и связанных с ними интересных исторических фактах.

Далее автобусная экскурсия продолжилась по улице Советской, вдоль новой набережной парка имени Кирова. Елена Потолицина также рассказала о сыктывкарских храмах и соборах. Слушателям показали памятники на территории Свято-Стефановского кафедрального собора – святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, внесшим большой вклад в развитие славянской письменности и культуры, святым Петру и Февронии – покровителям семьи и брака, Стефану Пермскому, памятник которому установлен в сквере в комплексе с арочной иконой Вера, Надежда, Любовь.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара