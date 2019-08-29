Иван Куратов: поэт и игра

Необычную настольную игру придумала и сделала жительница села Визинга Евгения Кирушева. Методист музея истории и культуры Сысольского района в честь 180-летия со дня рождения основоположника коми литературы разработала интеллектуально-литературную игру «КуратОВъ».

Игроки не только проверят свои знания о поэте, но и узнают много нового о нем, а также о республиканском празднике «Менам муза», который ежегодно проводится на родине поэта – в селе Куратово.

Игра состоит из фанерной коробочки, на крышке которой игровое поле, разделенное на четыре сектора. Игроки по очереди крутят стрелку и выбирают категорию вопроса. В каждом секторе своя категория: «Биография Куратова», «Творчество поэта», «Памятные места», «Республиканский праздник «Менам муза». Затем нужно взять из стопки верхнюю карточку с вопросом из выпавшей категории. Всего сорок карточек с вопросами и тремя вариантами ответов. Остается правильно ответить и получить заслуженные баллы. Верные ответы указаны на отдельном листе.

– В игре «КуратОВъ» могут принимать участие от двух до восьми игроков, – рассказала «Республике» автор игры. – Возраст участников от десяти лет и старше. Идея игры возникла у меня в прошлом году при подготовке к празднику поэзии и народного творчества «Менам муза». Посмотрев интернет-сайты библиотек и других учреждений культуры, я не нашла информации о существовании настольной игры, связанной с творчеством и биографией Ивана Куратова. И тогда решила ее создать самостоятельно. В интернете изучила различные настольные игры и выбрала одну как шаблон. Вопросы придумывала самостоятельно, внимательно изучив биографию и творчество первого коми поэта.

По мнению автора игры, самым легким можно назвать вопрос о том, где родился Иван Куратов. Самые сложные вопросы находятся в категории «Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам муза». Журналист «Республики» так и не смог угадать, в каком году на празднике впервые играл духовой оркестр.

– Поэтому, если в игре участвуют дети, я даю информацию на листках об истории праздника, с помощью которой ребята верно отвечают на вопросы, – пояснила Евгения Кирушева.

Первоначально игра выглядела просто: коробочка и карточки были изготовлены самостоятельно. Затем музей заказал вариант игры в деревянной коробке и с пластиковыми карточками.

Артур АРТЕЕВ

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