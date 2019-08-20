Эжва гуляет, поет и танцует

Столичный район отметил свое 56-летие

В этом году исполнилось 56 лет Эжвинскому району Сыктывкара. Неюбилейный день рождения, который отметили 17 августа, стал настоящим праздником для эжвинцев и гостей района. В российский Год театра многие праздничные мероприятия так или иначе были проведены с театральным уклоном.

Концерт, фестивали сладостей и техники, выставки букетов, конкурс театральных причесок, мастер-классы, анимационные площадки, ярмарка, множество интересных развлечений, конкурсов, акций и проектов – все это вместил один день. Праздничный калейдоскоп традиционно развернулся на трех площадках района: на Слободской площади около Дворца культуры бумажников, на улице Славы, вечером на стадионе спорткомплекса «Бумажник». В программе значилось порядка двух десятков мероприятий на любой вкус. Правда, многие эжвинцы все-таки считают, что праздник нужно проводить в одном месте.

Открыли праздник в полдень на Слободской площади. Гулянья начались с массового театрализованного представления. Перед сценой стояли большие макеты ряда местных зданий и памятников. Многие эжвинцы обратили внимание, что на макете местного Свято-Преображенского храма нет креста на куполе. Строились разнообразные предположения, с чем это могло быть связано. Как пояснили «Республике» организаторы праздника, отсутствие креста объясняется тем, что макет был сделан еще на полувековой юбилей района, а за шесть лет крест мог сломаться и отвалиться. Но восстановить крест почему-то никому и в голову не пришло.

Театральная программа «Комсомольская, ударная!» на Слободской площади прошла с участием ветеранов АО «Монди СЛПК», юных спортсменов и художественных коллективов. Эжвинцев и гостей праздника приветствовали и.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова, председатель совета города Анна Дю и и.о. руководителя администрации Эжвинского района Игорь Кантор.

– От имени столичной администрации и от себя лично поздравляю вас с замечательным событием – 56-летием со дня образования Эжвинского района, – обратилась к присутствующим Наталья Хозяинова. – Сегодня праздник для всех, кто связан своей судьбой с Эжвой, с ее настоящим и будущим. Отдельное спасибо за создание и развитие Эжвы строителям района, работникам лесопромышленного комплекса, социальной сферы, ЖКХ, здравоохранения, торговли, всем, кто живет и работает в Эжве. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. Пусть район процветает и с каждым годом становится комфортнее и краше.

Здесь же состоялся фестиваль национальных культур «Гажа котыр». Русские, коми, украинцы, белорусы, болгары и прибалты знакомили эжвинцев со своими традициями и обычаями, удивляли различными национальными блюдами, проводили мастер-классы. Угощали драниками и пампушками, салом и караваями, слоеными пирогами и коми шаньгами. Каждое подворье сумело подарить праздничное настроение и поделиться самым любимым и ценным – самобытной культурой своего народа. Экзотику в фестиваль добавили кришнаиты в ярких сари и белых дхоти, они привезли с собой колесницу для праздника Ратха-ятры.

Участницами традиционного конкурса «Мисс Слобожанка» стали восемь конкурсанток: девушки, женщины от 18 до 40 лет, проживающие, обучающиеся или работающие в Эжвинском районе. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Артистка», «Спортсменка», «Мастерица» и «Активистка». Гран-при конкурса, ленту победительницы и сертификат от ювелирного магазина получила Алена Ермошкина, приз зрительских симпатий – Татьяна Курочкина.

Рядом с ДКБ развернулась ярмарка, на которой можно было купить продовольственные товары (мясные, колбасные изделия, молочные продукты, продукты пчеловодства, выпечку), сувениры, изделия народных промыслов, а также саженцы, семена, кипрейный чай, цветы, изделия из шерсти, валенки ручной работы.

Насыщенная программа в честь праздника одновременно проходила и на улице Славы. Здесь в час дня в парке открылась праздничная площадка – театральный пикник «В своем репертуаре», где бывшие и нынешние участники театральных коллективов Эжвы чествовали родной район и в формате мини-спектаклей рассказывали о его жизни. Наталья Хозяинова поздравила всех гостей театрального пикника с праздником, а также сообщила, что в этом году в Эжве начнется строительство детского сада на 270 мест. Игорь Кантор в своей речи отметил, как заметно преобразилась Эжва за последние несколько лет.

Свою программу представил базирующийся в Эжве Литературно-театральный музей имени Николая Дьяконова. Музей организовал выставку, фотозону «Театральная гостиная» и провел викторину.

На улице Славы гостей встречал фестиваль техники «PROдвижение»: соревнования моделей «Управляй мечтой», «Мотоджимхана» – соревнования на мастерство управления мотоциклом и «Автомногоборье» – соревнования на мастерство вождения автомобиля.

Ярким завершением торжества стала вечерняя программа «Звезды над Вычегдой» на стадионе СК «Бумажник». Игорь Кантор напомнил землякам, что в этом году Монди СЛПК завершил первый этап реконструкции стадиона. Инвестиции компании в масштабную реконструкцию составили 80 миллионов рублей. Благодаря этому были полностью обновлены зрительские трибуны, установлены комфортные сиденья. Все освещение заменено на современное с использованием энергосберегающих технологий. Построена новая входная группа, а для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроены два отдельных въезда и сорок специально оборудованных мест. Второй этап реконструкции стадиона начнется в следующем году. В планах – устройство дренажной системы и ливневой канализации, а также замена покрытия беговых дорожек и спортивной арены.

Вечернюю программу начала местная кавер-группа «Old school Komi». Затем на сцену поднялись популярная исполнительница песен в жанре поп-фолк Марина Девятова и шоу-балет ЯR-Dancе. После концерта в небе несколько минут громыхал и сиял всеми цветами праздничный фейерверк. Финансовую поддержку в проведении масштабного праздника Эжвинскому району традиционно оказало АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

И.о. руководителя администрации Эжвинского района Игорь Кантор особо отметил роль АО «Монди СЛПК» в организации праздника.

– Мы искренне признательны и благодарны руководству комбината и лично Клаусу Пеллеру за постоянную финансовую поддержку, в том числе и в проведении Дня Эжвинского района, – рассказал он «Республике». – Выражаем уверенность в сохранении сложившихся партнерских отношений и надеемся на продолжение сотрудничества в реализации наших социально значимых проектов.

Артур АРТЕЕВ

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