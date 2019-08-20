«Семена» на юбилей

Сысольский район отпраздновал 90-летие

16 августа Сысольский район отмечал 90-летие. Юбилей объединили со вторым межрегиональным молодежным этно-фольклорным фестивалем «Кöйдыс» («Семена»), который прошел при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Сельчан также порадовали открытием нового арт-объекта, а от главы региона Сергея Гапликова на развитие района руководитель местной администрации Роман Носков получил сертификат на тридцать миллионов рублей.

Задолго до официального открытия в райцентре – селе Визинга – царила праздничная атмосфера. Бедное на хорошую погоду лето в этот день порадовало жителей и гостей района. Перед зданием местного Дома культуры расположилась сцена, около нее полукругом были расставлены скамейки. Люди предвкушали празднование, покупая вкусности в палатках, рассаживались на эти скамейки и ели рыбники, традиционные коми шаньги и многие другие блюда. Особое внимание привлекала мобильная печка, где на настоящем огне и дровах выпекали всякие лакомства. Детей развлекали в палатке с мыльными пузырями. Надували пузыри, показывая затейливые фигуры, и давали надувать малышам. В скверике неподалеку стоял загадочный арт-объект, накрытый красной тканью. Люди ходили вокруг, гадая, что же это может быть.

– Главная интрига вечера. Скоро вы узнаете, что это, – пояснила ведущая со сцены, пригласив на торжественное открытие двух малышей из кружка самодеятельности Анечку и Трофима, руководителя местной администрации Романа Носкова, а также министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолия Князева.

Дружная компания под аплодисменты освободила арт-объект от красной ткани. Под алым покрывалом оказались две скамейки, могучий столб с часами и лампадкой по краям и надпись: «Визинга». Ведущая окрестила конструкцию местом для влюбленных. Как рассказали организаторы, автором творения является мастер кузнечного дела из Корткеросского района Игорь Усачев.

Позже вместе с другими вип-гостями к месту для влюбленных подошла и председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Сначала они сфотографировались на фоне нового арт-объекта, а потом Надежда Дорофеева, увидев стоящие рядом качели, предложила всем покачаться. По краям встали председатель совета Сысольского района Анатолий Дурнев и председатель совета Сыктывдинского района Светлана Савинова, а посередине расположилась сама Надежда Дорофеева. Под всеобщий смех их от души раскачивал заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов.

Затем на большом экране собравшимся показали фильм о Сысольском районе под названием «Все о тебе, край родной». Из познавательного фильма можно было узнать о том, что в районе находится одно из древнейших коми сел – Вотча (в этом году оно отметило 635-летие), что там родились такие выдающиеся личности, как основоположник коми литературы и поэт Иван Куратов, а также первый секретарь обкома КПСС Иван Морозов и поэт Виктор Кушманов. Этот район всегда считался аграрным, в советское время в нем действовало шесть совхозов. Старожилы говорили, что стоило воткнуть палку в землю в Сысольском районе и из нее вырастало дерево. Именно об этом в своем выступлении напомнил и министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев:

– В части сельского хозяйства район передовой. Здесь работают передовые хозяйства по производству молока в Коми. Достигли рекордных результатов: удои от фуражной коровы около восьми тысяч килограммов в год. Мы много денег вкладываем в развитие сельского хозяйства. Недавно построили новую ферму на двести голов и ведем строительство еще одного коровника на 150 голов. У района богатая история, он всегда двигался вперед, пожалуй, исключая только девяностые годы, когда было падение всего. Сегодня район на виду, мы всегда обращаем на него пристальное внимание. Здесь завершается строительство школы на пятьсот мест. Скажу по секрету, что готовится еще один проект: стационарная больница в центре района. Разрабатывается документация, год-полтора, и мы сможем войти с этим проектом в бюджет республики.

Анатолий Князев отметил и то, что географически район удобно расположен и это должно привлекать множество инвесторов. После поздравительных слов на сцену пригласили Романа Носкова. Ему министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми вручил сертификат на тридцать миллионов рублей на развитие района от главы региона.

Надежда Дорофеева, поздравляя местных жителей и руководителя администрации, пожелала осуществить все амбициозные планы, пообещав в этом всячески содействовать:

– Главная цель фестиваля «Кöйдыс» – вовлечение молодежи в сохранение и развитие традиций многонациональной культуры России и нашей родной республики. Не случайно было выбрано и название. Фестиваль призван сеять в сердца молодого поколения семена добра и народного творчества, чтобы молодежь берегла его, хранила и передавала следующим поколениям.

– Каждый год ремонтируются детские сады, школы и клубы. Нельзя не заметить изменения в части благоустройства. Благодаря реализации народных проектов, а за последние четыре года мы реализовали их более сорока, кардинально изменился внешний вид наших сел и поселков. В этом году мы реализуем почти двадцать таких проектов. Визинга за два года сильно изменила внешний вид. Это произошло благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». Конечно, главное богатство района – это дружный и многонациональный народ, историко-культурное наследие, – отметил Роман Носков.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева предложила запечатлеть «будущее района». Она пригласила на сцену всех детей, чтобы сделать общее фото.

После этого началась программа этно-фольклорного фестиваля «Кöйдыс». Все вокруг наполнили утробные звуки. Зрители увидели этнический колорит во всей красе. Фестиваль открыли постановкой легенды про богов Ена и Омэля, а также продемонстрировали костюмированную сказку про Марпиду-царевну. Шоу сопровождалось сложными танцевальными номерами, в которых было задействовано множество артистов. Затем творческие коллективы, участвовавшие в конкурсной программе, представили небольшие номера. На фестиваль съехались народные коллективы из Перми, Кирова, Чувашии и других городов. Конкурсная программа длилась три дня, а победу одержал местный визингский коллектив «Визув ва» («Быстрая вода»). Второе место заняли пермяки из коллектива «Шай-май», третьими стали представители Марий Эл.

Ярослав СЕВРУК

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