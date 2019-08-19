Награды за профессионализм и многолетний труд

В преддверии празднования 98-й годовщины образования Республики Коми 19 августа в администрации правительства региона прошло чествование лучших работников сфер производства, культуры, здравоохранения, спорта, внесших вклад в развитие региона. К различным правительственным наградам были представлены 43 жителя республики.

– В первую очередь поздравляю вас с наступающими праздниками – Днем республики, Днем государственного флага Российской Федерации и с праздником Преображения Господня, или с Яблочным спасом. Не забудьте обменяться сегодня яблоками, – обратился со словами приветствия к виновникам торжества глава республики Сергей Гапликов.

В своем выступлении руководитель региона особо подчеркнул, что «именно люди были, есть и будут главной ценностью республики»:

– Здесь собрались представители самых разных профессий. Этот год мы объявили Годом наставничества, а всех, кто сегодня награждается, можно смело назвать наставниками, так как они ведут за собой молодое поколение, передавая им свой опыт и мастерство.

Указом президента страны за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» было присвоено командиру Воркутинской авиационной эскадрильи Печорского летного отряда акционерного общества «Комиавиатранс» Олегу Данилову. Звания «Заслуженный работник культуры РФ» были удостоены поэт, член регионального отделения Союза писателей России Михаил Елькин и член Всероссийского союза работников культуры Галина Кузнецова. А за заслуги в области транспорта почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено начальнику цеха авиационно-технической базы акционерного общества «Комиавиатранс» Владимиру Сыпченко.

В числе награждаемых были как люди среднего и даже преклонного возраста, так и совсем юные. Так, звание «Заслуженный работник Республики Коми» было присвоено председателю первичной организации ветеранов Эжвинского района Геннадию Стрелову. Через месяц мужчине исполнится уже 90 лет, но он до сих пор ведет активную общественную деятельность, участвует в разных мероприятиях. А самой юной в списке награждаемых была 15-летняя баскетболистка из команды «Ника» Валерия Мосеевская. За высокие спортивные достижения девушка удостоена знака «Надежда Республики Коми». Вручая ей награду, Сергей Гапликов выразил надежду, что благодаря таким спортсменам на достойный уровень в Коми выйдут не только традиционные для наших краев зимние виды спорта, но и баскетбол.

Глава республики отметил, что впервые в этом году в списке награждаемых были представители легкой промышленности, и выразил надежду, что с каждым годом их число будет увеличиваться. За заслуги в области легкой промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Почетный работник легкой промышленности Республики Коми» была удостоена генеральный директор ООО «Воркутинская швейная фабрика» Надежда Шефер.

В интервью «Республике» Надежда Шефер рассказала, что на Воркутинской швейной фабрике работает уже более сорока лет, а руководит ею с 2007 года. В сложные времена, когда легкая промышленность страны рухнула в условиях наступающего рынка, Воркутинскую швейную фабрику удалось сохранить. По мнению Надежды Шефер, «это было результатом сверхусилий руководителей в разное время». Сегодня продукция Воркутинской швейной фабрики пользуется у населения спросом. В настоящее время основное направление работы – пошив школьной формы. На этом рынке воркутинцы успешно конкурируют со швейными предприятиями средней полосы России.

В завершение церемонии награждения Сергей Гапликов пожелал всем здоровья, бодрости духа и новых свершений на благо республики.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru