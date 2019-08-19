На Стефановской площади выбирали «наше»

Автор: Редактор 19.08.2019

В Сыктывкаре в преддверии Дня республики прошла традиционная межрегиональная универсальная выставка-продажа «День республики – выбирай наше!». В субботу и воскресенье на главной площади столицы свои товары предлагали более сотни производителей из Коми, Московской, Кировской, Вологодской, Костромской, Липецкой, Ростовской и Нижегородской областей, Пермского края, Чувашии, Удмуртии и Татарстана. В столице Коми побывали и иностранные гости – предприниматели из Белоруссии и Монголии.

По традиции на выставке в широком ассортименте были представлены мёд и продукты пчеловодства из разных регионов России. Те, кто пришел за продуктами, могли приобрести овощи, молочную продукцию, кондитерские, хлебобулочные изделия, мясо и рыбу. Поскольку большинство продавцов из других регионов в Сыктывкаре уже не в первый раз, то постоянных покупателей они встречали как добрых знакомых, вспоминали вкусовые предпочтения каждого.

Гости из Кирова, например, рассказали, что приезжают в Сыктывкар часто, участвуют в подобных выставках и ярмарках, здесь у них уже сложился круг постоянных покупателей, которых они рады видеть. Тем же, кто не знаком с продукцией этой фирмы, кировчане предлагали продегустировать ее. Вообще, по наблюдениям журналиста «Республики», продукция тех торговцев, которые устраивали дегустацию, пользовалась большей популярностью, чем тот же ассортимент у их конкурентов, которые не предоставляли возможности попробовать товар на вкус.

Также на выставке можно было приобрести множество самой разной продукции – от одежды до украшений ручной работы. Спросом пользовались самые разнообразные сувениры.

Продавались на выставке и дары северной природы: грибы сушеные и свежие, черника, смородина, консервированная морошка.

Организаторы мероприятия предусмотрели для посетителей концертную программу, развлечения для детей.

– Здорово, что в Сыктывкаре проводятся такие мероприятия, куда можно прийти всей семьей, для каждого найдется занятие по душе. Для женщин – шопинг, для детей – игры, для мужчин – фудкорт-зона, – поделилась впечатлениями одна из посетительниц выставки.

Кроме того, для покупателей организовали розыгрыш призов.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото vk.com

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