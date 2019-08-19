Сыктывкарцам представили плоды ижемской «Клюквы»

Покрутить молитвенные барабаны ижемской мантры любви, легко сдвинуть с места «многотонные», покрытые мхом валуны и увидеть множество северных зарисовок, картин, арт-объектов и фотографий могут зрители выставки, подготовленной по результатам восьмого экспериментального художественного всероссийского пленэра визуальных искусств «Клюква. Рöм». Экспозиция открылась 15 августа в зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр».

Пленэр «Клюква» – это современный проект в области визуальных искусств. Его суть такова: каждый год группа художников уходит подальше от цивилизации. Десять дней они знакомятся с сельской глубинкой, делают зарисовки и фотографии, а затем представляют на выставке итоги пленэра. Каждый участник «Клюквы» раскрывает впечатления в своей индивидуальной художественной форме: в фотографии, картине, инсталляции, видео-арте.

В этом году пленэр проходил с 31 июля по 10 августа в Ижемском районе Коми. В нем участвовала дюжина художников-живописцев, графиков, дизайнеров, фотографов, мастеров прикладного искусства из республики и других регионов страны. Среди участников были как завсегдатаи проекта, так и новички. В этом году к «Клюкве» присоединилась семейная пара художников из Визинги – Анна Партыка и Виталий Пунегов, а также московский фотограф Елизавета Вдовина.

Это уже восьмая художественно-этнографическая экспедиция, организованная в республике. Напомним, первые два года пленэр проходил в деревне Козловка в Княжпогостском районе, потом на Приполярном Урале, на писательской даче в местечке Лемъю, в Арктике – на острове Вайгач, в позапрошлом году – на Печоре. В 2018 году пленэр прошел в районе Коквицкой горы Усть-Вымского района и был посвящен теме ткачества. Ездили художники и в древнее сысольское село Вотча.

На Ижемской земле художники постарались увидеть, воспринять и запечатлеть все, что возможно. Они посетили местное природное чудо – круглые каменные шары (геологическое образование – конкреции) в деревне Малое Галово, погостили в чуме и музее Зинаиды Вокуевой в Сизябске, а также осмотрели экспонаты районного краеведческого музея. Непогода не помешала художникам и фотографам прочувствовать ижемский дух, узнать северный характер и быт. Помимо райцентра участники экспедиции посетили деревни Диюр, Вертеп, Малое и Большое Галово, а также села Сизябск и Краснобор.

Ежегодно традиционное название пленэра «Клюква» получает свое новое образное дополнение. В этот раз это коми слово «рöм», что в переводе означает «цвет».

– Источником вдохновения для нас стал насыщенный колорит Ижмы, – отметила руководитель проекта, член Союза художников, доцент кафедры ДПИ факультета искусств Сыктывкарского госуниверситета Анжела Разманова.

На гербе Ижемского района изображен северный олень, но летом в Ижме встретить этого обитателя тундры сложно – в это время года стада оленей находятся далеко на севере. Тем не менее участникам пленэра довелось-таки увидеть оленя на улице Сизябска. Видимо, поэтому олень стал героем сразу нескольких работ.

В пояснении к своей картине «Сбежавший олень» участник «Клюквы» Павел Зарослов рассказал: «Жители села Сизябск уверяли, что никаких оленей в селе нет и в помине. Сговор селян раскрыл гремящий колокольчиком домашний олень, именуемый Саней, который выбежал нас встречать. Не берусь утверждать, кто был больше удивлен: художники, тайные оленеводы или олень Саня».

В Сизябске впервые за всю поездку художники увидели солнце. Видимо, сказалось то, что в этот день в местном храме прошел молебен о прекращении дождя.

Экспонатом выставки стала почетная грамота, выданная в 1958 году Александре Чеусовой «за хорошее содержание автомобильных дорог».

Открытие выставки «озвучили» музыканты из группы «Jazz Do Eat». Выставка будет работать до 15 сентября.

Артур АРТЕЕВ

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