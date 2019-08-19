Поддержка семей с детьми в Коми возрастет на 1,3 миллиарда рублей

Законопроект Сергея Гапликова по итогам общественных обсуждений увеличит поддержку семей с детьми в Коми на 1,3 миллиарда рублей. Документ о введении дополнительных и совершенствовании уже действующих выплат и пособий семьям с детьми в республике внесен в Госсовет республики 19 августа, сообщает пресс-служба главы региона.

Законопроект планируется рассмотреть на сентябрьском заседании регионального парламента, чтобы уже с 1 января 2020 года комплекс предложенных главой региона мер социальной поддержки заработал в полном объеме.

По итогам общественных обсуждений, которые прошли с 30 июля по 8 августа, в законопроект Сергея Гапликова внесены дополнения с учетом предложений, поступивших от депутатов Госсовета Коми и общественников, а объем финансирования предлагаемых мер увеличился: в первоначальной редакции документа эта сумма составляла около одного миллиарда рублей, сейчас – 1,3 миллиарда рублей.

– Работа проведена серьезная. Законопроект востребован и поэтому получил живой отклик у людей. Важно, что люди были услышаны, их предложения учтены. Имеющийся сегодня профицит бюджета позволяет нам увеличить объем дополнительно выделяемых на поддержку семей средств на 1,3 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем мы планировали изначально, когда только приступили к проработке нового законопроекта. Рассчитываю, что он будет поддержан депутатами уже на сентябрьской сессии, – заявил Сергей Гапликов на встрече с членами рабочей группы, в которую вошли представители профильных министерств и всех политических фракций регионального Госсовета.

Напомним, законопроект предусматривает выплату регионального семейного капитала 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Она станет дополнением к существующим мерам поддержки семей – федеральному материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предоставляется при рождении вторых или последующих детей, и действующему сегодня в республике региональному семейному капиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Размер республиканского пособия на ребенка малоимущим семьям предлагается увеличить в 1,5-3 раза. Его размеры варьируются в зависимости от возраста ребенка и категории получателей. Сейчас базовые размеры пособия составляют от 367,97 рубля до 1516,21 рубля на ребенка в месяц. На них начисляется районный коэффициент. Эту меру поддержки ежемесячно получают около 14,3 тысячи малоимущих семей. После изменений базовые размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребенка. На эти суммы также будет начисляться районный коэффициент.

Кроме того, предлагается расширить категорию детей, на которых назначается это пособие. Сегодня оно предоставляется малоимущим семьям на детей от 0 до 16 лет. На детей до 18 лет оно назначается, только если ребенок учится в школе.

Законопроектом предлагается назначать пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет не только, если эти ребята учатся в школе, а на всех детей этой возрастной группы, независимо от того, учатся они в школе или же проходят обучение в ссузе либо в вузе на территории республики. В результате дополнительно этой мерой поддержки будет охвачено 2,5 тысячи человек.

Также законопроектом будет увеличено в три раза число получателей компенсации платы семьям за присмотр и уход за детьми в детских садах. Сейчас в Коми она предоставляется семьям, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, который установлен в Коми. Компенсации получают 18 тысяч семей. После изменений в законодательстве правом на ее получение смогут воспользоваться более 53 тысяч семей.

В законопроекте говорится и об увеличении процента этой компенсации. Сегодня она составляет 20 процентов за первого ребенка от общей платы, 50 процентов – за второго и 70 процентов – за третьего. Принято решение увеличить процент компенсации за первого ребенка с 20 до 30 процентов.

Пособие на покупку продуктов питания малоимущим кормящим матерям предлагается увеличить до 650 рублей, а право на получение этого вида госпомощи предоставить всем проживающим в республике женщинам этой категории (сейчас такое пособие малоимущим кормящим матерям выплачивается только по медицинским показаниям).

Будет введена новая мера поддержки беременных женщин. Для них предлагается пособие на дополнительное питание в размере одной тысячи рублей, причем выплачивать его будут вне зависимости от дохода каждой женщине, которая состоит на учете по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми. Это предложение поступило в ходе общественных обсуждений. Численность получателей такой меры поддержки составит до 8000 человек. Это в 23 раза больше в сравнении с тем, сколько беременных женщин получают пособие на питание сегодня.

Законопроектом предлагается поднять до 500 рублей размер ежемесячного пособия на проезд детям из многодетных семей. Сейчас это пособие равно 242 рублям в месяц. Многие многодетные семьи используют пособие на проезд своих детей-школьников как раз для приобретения социального проездного. Социальный проездной покупается на месяц и стоит 350 рублей. По итогам общественных обсуждений данное пособие предложено выплачивать не только на детей-школьников до 18 лет, а распространить эту меру поддержки также на детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в любой образовательной организации на территории Коми. Такую поддержку, по предварительным расчетам, смогут получать около 4500 человек.

Предлагается также на 1500 рублей увеличить материальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям и предоставлять ее вне зависимости от посещения детьми дошкольных или общеобразовательных организаций. Таким образом, размер этого вида господдержки составит 6500 рублей.

Еще одна инициатива, вошедшая в законопроект, – продление до конца 2024 года республиканской ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Размер этой выплаты – 3000 рублей, в республике ее получают 402 человека.

Также предложено увеличить расходы на организацию детского летнего отдыха. Принято решение дополнительно направить более 100 миллионов рублей в следующем году на это направление.

Лина ПЕРОВА