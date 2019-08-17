Вклад в будущее: оберегать и поддерживать

На протяжении многих лет ООО «РН – Северная нефть», решая производственные задачи, не забывает об охране окружающей среды и экологической безопасности производства. Нефтяники организуют природоохранные мероприятия, в том числе по восполнению водного биоразнообразия. Благодаря обществу в августе воды Большой Макарихи вновь приняли молодое пополнение – около семидесяти тысяч мальков хариуса.

Добывая «черное золото», ООО «РН – Северная нефть» прилагает максимум усилий, чтобы сохранить природные богатства земли Коми. Сотрудники общества участвуют в корпоративных, городских и федеральных экологических проектах. В рамках программы по искусственному зарыблению рек Печорского бассейна усинские нефтяники «Роснефти» ежегодно выпускают в водоемы молодь промысловых рыб семейства лососевых.

В этом году подращённых мальков специалисты «РН – Северная нефть» и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод») доставили к месту выпуска вертолетом. Во время перелета молодь находилась в полиэтиленовых пакетах с охлажденной и обогащенной кислородом водой. Такой способ делает транспортировку максимально комфортной для крохотных рыбок.

Вертолет приземлился недалеко от тщательно подобранного и спокойного участка Большой Макарихи. И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Максим Рогаль подчеркнул, если выпустить мальков на стремнине, то перекаты и сильное течение их погубят:

– В этом месте река широкая, глубокая, тихая, значит, рыба легче адаптируется к среде обитания. Именно здесь заводчики отловили материнское стадо в период икрометания. Выращенное в искусственных условиях потомство с большой долей вероятности приживется в привычных условиях.

Прежде чем отпустить мальков в первое плавание, нефтяники замерили температуру воздуха и речной воды, затем поместили емкости с хариусом в реку. Постепенно температура воды в реке и в полиэтиленовых пакетах сравнялась. Только после этого молодь выпустили в родную стихию.

Специалисты рыбопитомника отмечают, что восполнение водных биоресурсов – дело благородное, но крайне непростое. По статистике, только восемь процентов выпущенных мальков достигают половозрелого возраста и возвращаются в родные места, чтобы дать потомство. Однако сложности не останавливают коллектив «РН – Северная нефть» в стремлении сохранить природу Коми для будущих поколений, компенсировать возможный урон от производственной деятельности. Предприятие восполняет водные биоресурсы не только в рамках государственной программы. С 2009 года нефтяники по собственной инициативе зарыбляют реки Печорского бассейна ценными породами рыб.

За десять лет общество выпустило в северные реки более миллиона мальков сига и хариуса.

– «РН – Северная нефть» преследует одну важную цель – свести к минимуму техногенное воздействие на окружающую среду и внести свой вклад в восполнение природных богатств, – сказал Максим Рогаль. – Щедрые леса и полноводные реки мы получили не в безвозмездное пользование. Мы должны позаботиться о том, чтобы нашим детям и внукам достались в наследство чистые земля, воздух и вода. Задача каждого из нас – сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать хрупкую природу Коми края.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»