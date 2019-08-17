Под градом точных ударов

Антон Розниченко из столицы Коми готовится штурмовать высоты настольного тенниса

Настольный теннис – игра не только увлекательная, но и полезная. Причем положительный эффект занятия этим видом спорта оказывают как на физическое состояние человека, так и на психоэмоциональное. До недавнего времени этот олимпийский вид спорта для Коми был экзотикой, но уже сейчас в республике с юными игроками работают мастера спорта, действует и региональная федерация. Одним из самых перспективных спортсменов является 19-летний Антон Розниченко. 13 августа он вернулся с чемпионата России в Сыктывкар и пообщался с журналистом «Республики».

Чемпионат России по настольному теннису среди любителей проходил в городе Одинцово Московской области. О ходе турнира Антон Розниченко вспоминает с большим энтузиазмом, будто бы мысленно заново возвращается за теннисный стол:

– Было три дивизиона: чемпионский, стандартный и челлендж. В чемпионский допускали игроков с очень высоким любительским рейтингом (речь идет о так называемом TTW-рейтинге Федерации настольного тенниса России – авт.). У меня любительский рейтинг – 370. Это высокий рейтинг по меркам Коми, но по меркам Москвы низкий. Поэтому я оказался в дивизионе челлендж, где было 44 человека, в остальных двух дивизионах – по 40. Всех игроков разбили на восемь групп – по пять-шесть человек в каждой, и, учитывая мой невысокий рейтинг, у меня был пятый номер из пяти, то есть последний в группе. Тем не менее на групповом этапе я выиграл все четыре игры и занял первое место. Так попал из 44 в топ-16 игроков, которым предстояло бороться за чемпионство. Идя по турнирной сетке, победил в одном матче и два проиграл. Должен был бороться за места с девятого по шестнадцатое, но их не разыгрывали.

Говоря о том, чего не хватило для попадания в тройку призеров, собеседник издания отметил, что прежде всего должного уровня наигранности:

– Регулярные тренировки у нас с сентября по май. Постоянно спаррингуюсь с тренером, отрабатываю различные элементы настольного тенниса: накат, топ-спин по подставке и подрезке, скрутки мяча. Работаем с роботом, который выдает плоские мячи и с вращением, и нужно их отражать, и по БКМ. В этот период лучше чувство мяча и другие компоненты. А летом эта наигранность пропадает.

Первые соревнования по настольному теннису на Олимпийских играх прошли в 1988 году в Сеуле. Именно этот год считается годом вхождения настольного тенниса в большую и дружную семью олимпийских видов спорта. Настольный теннис является самым известным видом спорта в помещении в мире.

Спортсмен оперирует множеством профессиональных терминов, количество тонкостей просто поражает. Он расшифровал, например, загадочную аббревиатуру БКМ, оказывается, это большое количество мячей:

– Тренер стоит с коробкой мячей и сначала дает плоские мячи, плоский – это когда удар ракетки о мяч сопровождается чисто основанием ракетки (деревянной частью), то есть мячу не придется нижнее (подрезка), верхнее (топ-спин) или боковое вращение. Таким образом, мяч летит вообще без вращения. Потом отрабатываем подрезанные мячи, в разные точки и с разной скоростью.

Теннисист отметил, что заниматься становится намного интереснее, когда выходишь на более серьезный уровень развития и появляется более качественная и быстрая игра. Сильных спарринг-партнеров в столице Коми найти сложно, и это проблема. По этой причине он почти всегда спаррингуется со своим тренером Вадимом Калгановым, который имеет звание кандидата в мастера спорта.

Из любви к этому виду спорта Антон Розниченко ездит заниматься в Лесозавод из Эжвинского района Сыктывкара. В среднем у него по четыре-пять тренировок в неделю, каждая из которых длится по два с половиной часа. Настольным теннисом он начал заниматься с 14 лет, с того момента, как этот замечательный вид спорта стали серьезно развивать на республиканском уровне. Именно тогда, пять лет назад, в республиканской спортивной школе олимпийского резерва №2 открылось специализированное отделение.

– Так получилось, что до этого я с девяти лет просто занимался общефизической подготовкой в реабилитационно-оздоровительном центре в Эжве. Тогда мы не занимались на столах, а только выполняли различные упражнения для контроля мяча, бегали, получали различную физическую нагрузку, – отметил спортсмен.

Обычно летом тренировок нет, и к чемпионату среди любителей Антон готовился самостоятельно:

– Летом с тренером у меня нет занятий, поэтому договариваюсь со знакомыми из сыктывкарского клуба «Топ-спин», им по 30-40 лет. Играем с ними на разных площадках. Перед чемпионатом России строгого тренировочного графика у меня не было, так как все зависело от того, могут ли подойти знакомые. Все-таки это взрослые люди, у которых работа и много других забот. Конечно, было бы лучше, если бы получалось регулярно заниматься.

Антон Розниченко обладает выдающимися физическими данными. Для северной республики у него очень высокий рост – 197 сантиметров. Он говорит, что с детства его постоянно переманивали в баскетбол, но ближе все-таки оказался настольный теннис:

– Рост в плане пластики и скорости передвижений вообще никак мне не мешает. Есть мастер спорта примерно такого же роста. Так что рост большой роли в настольном теннисе не играет. Тут главное – пластичность, скорость и реакция. Эти компоненты особенно важны.

Пока у сыктывкарца первый взрослый разряд по настольному теннису, но он мечтает стать мастером спорта. Он объяснил, что в столице Коми реально дорасти только до кандидата в мастера спорта, да и то сделать это сложно, потому что нужно постоянно ездить на турниры, а это требует финансовых трат, так как не все выезды местная федерация готова оплачивать. Например, на турнир в Одинцово спортсмен ездил за свой счет, и лишь некоторую часть затрат ему обещают компенсировать.

– Мне самому это очень интересно, потому что на таком масштабном турнире еще не был. На республиканских соревнованиях в Ухте был в 2016-м, занял там третье место из 32 участников. Тогда выступал еще среди юношей. По сути это был отборочный турнир на чемпионат Северо-Западного федерального округа. На окружной чемпионат я поехал в Архангельск, где уровень намного выше, там действует клуб «Родина», работают даже специалисты из Китая. Там в призеры пробиться не удалось, но получил большой опыт, – рассказал собеседник издания. – В мае этого года в Ухте на соревнованиях уже среди взрослых спортсменов тоже был высокий уровень, они были не любительские, а профессиональные. Это был двенадцатый всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Занял 19-е место из 32-х. С учетом того, что там играли пять мастеров и пять кандидатов в мастера, а остальные были перворазрядники, как я, считаю, что выступил достойно. В Ухте в целом уровень развития настольного тенниса выше, так как там есть мастера спорта, а в столице Коми только кандидаты в мастера, их около десяти человек.

О том, почему выбрал именно настольный теннис, юноша сказал, что изначально понравился сам игровой процесс, причем сразу, как только он увидел его со стороны. До этого парень занимался плаванием, но водный вид спорта пришлось бросить и все силы направить на настольный теннис:

– С ранних лет отличался от ровесников тем, что у меня была высокая скорость реакции. Пробовал набивать мячик ракеткой, и почему-то у многих это сразу не получалось, а у меня пошло так, что я набивал чуть ли не по тысяче раз. Решил, что могу достичь успеха именно в этом виде спорта. Помимо этого, играю в футбол и уже пару лет занимаюсь воркаутом.

В числе тех, кто является путеводными звездами для развития в настольном теннисе, он в первую очередь назвал китайского спортсмена Ма Луна, трехкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира.

– Еще нравится стиль игры немецкого спортсмена Дмитрия Овчарова (он родился в Киеве, но с шести лет живет в Германии – авт.), Тимо Болль нравится, он тоже немец, – добавил Антон.

Чтобы достичь высот вышеназванных виртуозов настольного тенниса, нужно много тренироваться. Говорят, что китайские спортсмены уделяют тренировкам по восемь часов в день.

– Подкачиваться не обязательно для занятий настольным теннисом. Важно перед каждой тренировкой сделать растяжку, чтобы не травмировать никакие связки и сухожилия. Если выйти без разминки, то можно спокойно повредить голеностоп или колено. Поэтому обязательно нужно растягиваться, – советует Антон.

Юноша отметил, что настольный теннис уникален тем, что на достаточно высоком уровне можно играть очень долго:

– Моему тренеру сейчас 55, но он так хорошо держит себя в форме, что играет на уровне 25-летнего кандидата в мастера спорта. Допустим, на всероссийских соревнованиях среди ветеранов в прошлом году он был 13-м, а там участвовало около пятисот-шестисот человек. Конечно, возраст играет роль и в настольном теннисе, но не такую колоссальную, как, допустим, в футболе.

Ярослав СЕВРУК

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