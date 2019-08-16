Живая земля Татьяны Буториной

В выставочном зале республиканского Центра народного творчества открылась выставка художественных изделий из глины Татьяны Буториной и учеников сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань». В экспозиции, которую назвали «Живая земля», вошло более полусотни работ, созданных в различных техниках ручной формовки на гончарном круге и ручной лепки.

Работы декорированы глазурями, ангобами, рельефами, отпечатками. Во многих работах использованы национальные мотивы, прослеживаются местные фольклорные сюжеты. Много глиняных зайцев, медведей, кошек, есть даже коровы.

Художник-керамист Татьяна Буторина – заведующая отделом керамики Дома народных ремесел «Зарань». На сегодня художественная обработка керамики – самое популярное направление в учреждении. За годы работы в Доме ремесел она обучила мастерству художественной керамики уже более трехсот человек.

Выставка открыта в рамках Года театра в России, а также под эгидой празднования 90-летия Сыктывдинского района. На выставке пройдет мастер-класс от Татьяны Буториной для всех желающих. Выставка будет работать до 13 сентября. Вход свободный.

Артур АРТЕЕВ

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