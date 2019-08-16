Русские сказки в иллюстрациях Елены Поленовой

Ставшие уже классическими иллюстрации к русским народным сказкам художницы позапрошлого века Елены Поленовой смогут увидеть сыктывкарские любители прекрасного. В выставочном зале Национального музея Коми открылась экспозиция ее работ. Репродукции предоставлены Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником Василия Поленова (село Страхово, Тульская область).

На выставке представлены иллюстрации к таким сказкам, как «Сынко-Филипко», «Война грибов», «Лисичка-сестричка и волк», «Почему медведь стал куцым», «Дед Мороз», а также различные растительные орнаменты и пейзажи, созданные под впечатлением от поездок по северу России, в частности Вологодской губернии.

Благодаря старшему брату, известному русскому художнику, мастеру пейзажной и жанровой живописи Василию Поленову, Елена вошла в группу художников Абрамцевского художественного кружка и вместе с ними стояла у истоков «неорусского стиля» и стиля модерн в живописи, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Особой страницей в ее творчестве стала книжная иллюстрация. Она вспоминала сказки далекого детства, рассказанные бабушкой или прочитанные в сборнике Афанасьева.

Творчество Елены Поленовой принадлежит к интереснейшим явлениям в русской культуре ХIХ века. Ее работы экспонировались на многих выставках и имели большой успех у зрителей, а сейчас их можно увидеть и в Сыктывкаре.

Артур АРТЕЕВ

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