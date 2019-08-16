Сыктывкар попал в «воронку времени»

Целые сутки без остановки создавался комикс о Сыктывкаре. Акция «24 часа комиксов» прошла в рамках шестидневного «Комикс-марафона». На этой неделе в десяти городах страны его проводит Российская государственная библиотека для молодежи. В Коми организатором проекта выступила республиканская Юношеская библиотека.

Суть акции «24 часа комиксов» в том, чтобы команда молодых художников города на протяжении суток нон-стоп создавала комикс о Сыктывкаре. Причем сюжетно он должен продолжить те истории, которые уже были придуманы и нарисованы в предыдущих городах проекта «Воронки времени»: Москве, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Сыктывкар стал пятым городом, попавшим в «воронку времени». Благодаря этому об истории столицы Коми узнают на федеральном уровне. На очереди Ижевск, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.

Журналист «Республики» побывал на рабочей площадке акции. Некоторые художники рисовали от руки, другие пользовались при работе компьютерами. Но все трудились в соавторстве. Над комиксом работали художники и сценаристы в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет. Из десяти человек – два сценариста и восемь художников. Предварительно прошел отбор – кураторы оценивали портфолио и умение работать в формате комикса.

– Работа стартовала в полдень, началось все с проработки идеи, придумывания ключевых элементов, – рассказал «Республике» куратор «Комикс-марафона» в Сыктывкаре сотрудник Юношеской библиотеки Коми Прокопий Уляшов. – Затем прописали сценарий и диалоги героев, сделали черновую раскадровку. Ближе к вечеру распределили текст сценария между художниками: каждому достался один разворот. Это две страницы. Художники работали каждый в своем стиле, но с ориентиром на дизайн главных героев, разработанный в Москве.

В сюжете комикса продолжили приключения героев проекта «Воронки времени». В Сыктывкаре они побывали у Монумента трудовой славы на кольце, в Грибном переулке, на Стефановской площади и познакомились с Перой-богатырем. Но в центре истории – битва с мифическим чудовищем, которое появилось в предыдущей, питерской части комикса.

Увидеть комикс в законченном виде можно будет только в октябре на фестивале комиксов «КомМиссия» в Москве. Он будет представлен на выставке в музее Москвы и издан небольшим тиражом для библиотек и городов-участников.

Артур АРТЕЕВ

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