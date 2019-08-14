В совет Сыктывкара довыберут депутатов

Участковые избирательные комиссии на довыборах в совет Сыктывкара начнут работу с 28 августа. С этой даты стартует выдача открепительных удостоверений для участия в едином дне голосования, который состоится 8 сентября этого года.

Соответствующая информация была озвучена в ходе рабочего совещания по подготовке к указанным выборам, прошедшего под председательством и.о. мэра столицы Натальи Хозяиновой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснил председатель Территориальной избирательной комиссии Сыктывкара Александр Воронин, дополнительные выборы депутатов местного совета будут проходить по одномандатным избирательным округам №6 и №8. Для голосования организуется работа 16 участковых избирательных комиссий.

– В двух округах проживает чуть более 26 тысяч избирателей. На выборы идут десять кандидатов – по пять на каждый округ. От каждого округа в итоге должно быть избрано по одному депутату, – проинформировал Александр Воронин.

Также он добавил, что на этих выборах не будет досрочного голосования, однако в УИКах можно будет взять открепительное удостоверение. Кроме этого, с 28 августа члены УИКов будут вести работу по сверке списков избирателей.

Лина ПЕРОВА

Фото администрации Сыктывкара