Новые пособия для жителей республики

Законопроект Сергея Гапликова о поддержке семей с детьми дополнен по итогам общественного обсуждения.

В проект закона уже включен ряд предложений, поступивших от общественников и депутатов. Об этом 14 августа главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировали члены рабочей группы, в которую вошли представители профильных министерств и всех политических фракций регионального Госсовета.

Напомним, по инициативе Сергея Гапликова подготовлен проект регионального закона о введении новых и совершенствовании уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

Этап общественного обсуждения нового законопроекта длился с 30 июля по 8 августа. Собрано свыше ста предложений по внесению дополнений в документ. Некоторые инициативы были поддержаны рабочей группой Госсовета Коми и вошли в дополненную редакцию законопроекта. В частности, предлагается расширить категории получателей некоторых мер поддержки и установить в республике новое пособие.

Так, будет введена новая мера поддержки беременных женщин. Для них предлагается пособие на дополнительное питание в размере одной тысячи рублей, причем выплачивать его будут вне зависимости от дохода каждой женщине, которая состоит на учете по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми. Численность получателей этой меры поддержки составит до восьми тысяч человек. Это в четыре раза больше по сравнению с первоначальной редакцией нового законопроекта и в 23 раза больше в сравнении с тем, сколько беременных женщин получают пособие на питание сегодня.

Пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте детям из многодетных семей предложено выплачивать не только на детей-школьников до 18 лет, а распространить эту меру поддержки также на детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в любой образовательной организации на территории Коми. Такую поддержку, по предварительным расчетам, смогут получать около 4500 человек.

Еще одна инициатива, поддержанная парламентской рабочей группой, – предоставлять малоимущим семьям материальную помощь для приобретения одежды и обуви детям вне зависимости от посещения детьми дошкольных или общеобразовательных организаций.

Также предложено увеличить расходы на организацию детского летнего отдыха. Принято решение дополнительно направить более ста миллионов рублей в следующем году на это направление.

– Коллеги, вижу, что работа проведена серьезная. Законопроект востребован и поэтому получил живой отклик у людей. Важно, что люди были услышаны, их предложения учтены. Имеющийся сегодня профицит бюджета позволяет нам увеличить объем дополнительно выделяемых на поддержку семей средств на 1,3 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем мы планировали изначально, когда только приступили к проработке нового законопроекта. Рассчитываю, что он будет поддержан депутатами уже на сентябрьской сессии, – отметил Сергей Гапликов.

Глава Коми поручил первому вице-премьеру регионального правительства Михаилу Порядину проконтролировать, чтобы законопроект был качественно доработан с учетом поступивших предложений и внесен на рассмотрение в Госсовет республики в установленные сроки.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru