Мемориал светилам ухтинской медицины

9 августа в поселке Шудаяг состоялось открытие мемориальных досок выдающимся врачам Ухтинской городской больницы №1, почетным гражданам города Георгию Фиронову и Израилю Тейтельбауму. Торжественное мероприятие было приурочено к 75-летнему юбилею медицинского учреждения, сообщает пресс-служба администрации Ухты.

С 1976 по 1997 год Георгий Фиронов возглавлял Ухтинскую городскую больницу. За годы его руководства в больнице были открыты урологическое, детское хирургическое и нейрохирургическое отделения. Также он добился открытия в Ухте Республиканского центра микрохирургии глаза и водогрязелечебницы. В городской больнице внедрялись новейшие методы лечения при использовании самого современного оборудования.

Израиль Тейтельбаум посвятил медицине и служению людям всю жизнь. За 60 лет хирургической практики им были проведены тысячи операций, в том числе уникальных для обычной городской больницы. Врач написал и опубликовал более 20 научных работ в специализированных медицинских изданиях.

Почетное право открыть мемориальные доски было предоставлено и.о. министра здравоохранения Республики Коми Игорю Маклакову, руководителю администрации Ухты Магомеду Османову, председателю совета городского округа Григорию Коненкову и главврачу Ухтинской городской больницы №1 Магомедхабибу Рамазанову.

Много добрых слов в память о выдающихся врачах произнес глава города, хирург высшей квалификационной категории Григорий Коненков:

– Славные традиции Ухтинской городской больницы были заложены медицинскими работниками, которые приехали сюда не по своей воле, но это были профессионалы своего дела, как и те люди, в чью честь мы собрались здесь. Сегодня мы открываем мемориальные доски действительно выдающимся врачам. Георгий Фиронов руководил больницей почти 22 года и очень много сделал за это время для больницы и медицины в целом. А говоря об Израиле Тейтельбауме можно сказать, что это совесть нашей хирургии, мы все равнялись на него.

Торжественную церемонию открытия посетили и вдовы врачей. Они поблагодарили собравшихся за увековечение памяти мужей и коллектив больницы за нескончаемую поддержку.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты