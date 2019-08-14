В Коми выберут лучшего директора школы

Новый учебный год директора школ встречают не только в подготовке образовательных организаций к приему детей, но и как участники профессионального первенства. Победители заочного этапа республиканского конкурса «Лучший директор школы» готовятся к решающим испытаниям очного тура.

В конце сентября представители пяти муниципальных образований встретятся в Сыктывкаре, чтобы узнать, кто из них станет лучшим директором школы Республики Коми 2019 года.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, на звание победителя республиканского конкурса профмастерства «Лучший директор школы» претендуют директор средней общеобразовательной школы №30 Сыктывкара Валентина Громова, директор Лицея №1 Инты Жанна Ризельян, директор средней общеобразовательной школы №5 Усинска Николай Гуськов, директор Керчомской средней общеобразовательной школы Усть-Куломского района Ирина Кузнецова и директор Ёдвинской средней общеобразовательной школы Удорского района Ирина Слободянюк.

Участники очного этапа защитят проекты программ развития образовательной организации, проведут «Разговор с министром» и пройдут конкурсное испытание «Мои управленческие решения». Имя победителя прозвучит в столице республики на торжественном концерте, посвященном Дню учителя.

Напомним, лучшим директором школы региона в 2018 году стала директор средней общеобразовательной школы №40 с углубленным изучением отдельных предметов Воркуты Марина Герт.

Республиканский конкурс «Лучший директор школы» 2019 года стартовал 29 апреля. К участию были приглашены руководители общеобразовательных организаций, имеющие на момент подачи заявки непрерывный стаж работы в должности по последнему месту работы не менее одного года.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru