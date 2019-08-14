Подготовка к зиме идет в срок

Глава Коми Сергей Гапликов провел совещание по подготовке коммунального комплекса республики к зимнему периоду, сообщает пресс-служба руководителя региона. С докладом выступил вице-премьер регионального правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев. По его словам, подготовка осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком.

Задачи по обеспечению своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов республики к работе в осенне-зимний период определены распоряжением правительства Коми от 13 июня 2019 года № 206-р. Во всех муниципальных образованиях республики утверждены планы по подготовке к отопительному периоду.

При региональном министерстве ЖКХ организована работа межведомственного республиканского штаба, в состав которого входят представители Главного управления МЧС по Республике Коми, прокуратуры региона, Печорского управления Ростехнадзора РК, Службы РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля), а также ресурсоснабжающих организаций. В течение летнего периода проведено семь заседаний штаба, на которых детально рассматривался ход подготовки в каждом муниципальном образовании Коми.

По состоянию на 8 августа из 385 коммунальных котельных республики 252 подготовлены к работе в отопительный период. Ремонт, испытания и промывка тепловых сетей выполнена на 80 процентов (1536,2 из 1980,25 км).

Подготовка жилищного фонда выполнена на 67 процентов (10,4 миллиона кв. м). Водопроводные сети подготовлены на 80 процентов, канализационные – на 70 процентов. Резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций сформирован на 66 процентов.

При подготовке к работе в предстоящий зимний период ресурсоснабжающим организациям поставлена задача обеспечить замену не менее 10 процентов ветхих коммунальных сетей от их общего количества по каждому виду. По состоянию на 8 августа в целом по республике заменено 25,67 км ветхих тепловых сетей (70 процентов от плана), 21,96 км ветхих водопроводных сетей (59 процентов от плана), 3,08 км ветхих канализационных сетей (18 процентов от плана).

В целях обеспечения стабильного начала отопительного периода, по состоянию на отчетную дату, запасы твердого топлива сформированы на 83 процента, запасы жидкого топлива – на 121 процент.

Вице-премьер сообщил, что в отдельных муниципалитетах зафиксировано отклонение от плановых показателей уровня подготовки жилищно-коммунального комплекса. Отставание связано с неблагоприятными погодными условиями, более поздним завершением предыдущего отопительного периода, а также с железнодорожной аварией, произошедшей 22 июля на станции Керки. Тем не менее, по информации, предоставленной руководителями данных муниципалитетов, все запланированные мероприятия по подготовке к зиме будут реализованы в установленные сроки.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru