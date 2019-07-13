Алексей Михайлусов: «Участвовать в стартах хочется ради чего-то светлого»

Сыктывкарский пловец Алексей Михайлусов проплыл почти 60 километров на открытой воде. В минувшее воскресенье 25-летний спортсмен стартовал в 8.30 в районе корткеросского моста и финишировал через 9 часов 25 минут напротив доручастка в черте столицы Коми. Целью заплыва было привлечение внимания к судьбе маленьких Сережи и Вовы Бобровых. У малышей ДЦП, им требуется курс лечения в оздоровительном центре в Самаре. Нужно собрать 275 тысяч рублей. Большую часть уже удалось собрать за счет благотворителей. Остаток требуется внести до 29 июля. В интервью «Республике» Алексей Михайлусов рассказал о том, как родилась идея благотворительного заплыва, а также поделился спортивными секретами.

– Вы можете проплывать такие расстояния практически нон-стоп. Плаванием занимались с детства?

– С трех лет. До 16 лет занимался плаванием, но потом перешел на легкую атлетику, так как результаты в плавании немного остановились. Понимал, что спорт не надо забрасывать, и нашел альтернативу. В 18 лет поступил в вуз в Санкт-Петербурге. В городе на Неве продолжал бегать, но еще и увлекся плаванием на большие дистанции. Питер – это все-таки мегаполис, там много разных мероприятий, в том числе спортивных: марафоны не только беговые, но и плавательные. Мне было лет 20, когда проплыл на открытой воде впервые, поначалу это были небольшие заплывы. Потом на следующий год уже совершил 25-километровый заплыв Санкт-Петербург – Кронштадт. Участвовал во многих интересных мероприятиях, в том числе и в суточном заплыве.

– Как родилась идея заплыва в Коми?

– Когда в Сыктывкар приехал и начал работать, то той «движухи» стало не хватать. Постоянно хотелось во что-то вписаться. Вписывался в плавательные и беговые старты, которые проводились в Санкт-Петербурге, Кировской области, Крыму. В местных стартах тоже участвовал, но больше удовольствия получал от мероприятий за пределами Коми, где более высокий уровень. Тем не менее, искал какие-то интересные мероприятия через интернет и наткнулся на информацию о том, что в 2015 году два смельчака проплыли около шестидесяти километров за два дня вниз по Вычегде из Корткероса в Сыктывкар. Одним из этих участников оказался президент Федерации плавания Коми Юрий Колмаков, который недавно возглавил региональную Торгово-промышленную палату (вторым был сыктывкарец Иван Огнёв, – авт.). Это перевернуло мое представление о Коми, оказалось-то, что и здесь есть подобные длительные старты. Захотелось организовать подобное мероприятие, через друзей и знакомых начал искать тех, кто может помочь. Первоначально все организационные мероприятия были обговорены с Екатериной Казначеевой, она работает в коммерческой фирме, специализирующейся на организации мероприятий. Но у меня было условие, что никакой выгоды мы извлекать не будем, а проведем благотворительный заплыв. Екатерина согласилась и вскоре сообщила, что заплыв можно посвятить благотворительной акции, на что я дал свое согласие.

– У вас вообще есть стремление делать именно такого рода акции?

– А почему бы и нет? Я достаточно много раньше бегал и плавал. Это были обычные старты – чемпионаты республики, города и так далее, где ты просто выходишь на дистанцию, преодолеваешь ее, потихоньку улучшаешь результаты. Но я не достиг в спорте какого-то высокого звания, у меня есть первый взрослый разряд по плаванию. Стремлюсь в будущем выполнить мастера спорта по легкой атлетике. Во Всероссийской федерации легкой атлетики есть достаточно длинные дистанции, к которым мой организм готов. Но желание участвовать в стартах переходит у меня во что-то другое, хочется не просто участвовать как спортсмен, а ради чего-то светлого. Конечно, это и вызовы для себя. Около двух с половиной лет назад впервые участвовал в суточном заплыве в бассейне Санкт-Петербурга, это тоже был для меня серьезный вызов. В ходе заплыва оцениваешь свою подготовку, понимаешь, должным ли образом готов, и если нет, то начинаешь разбираться, чего не хватает. Может быть, в физической тренированности, может, в питании, в психологии, в тактике построения заплыва. Потихоньку совершенствуешься не только физически, но и умственно, и психологически.

– Какова была роль Юрия Колмакова?

– Он здорово помог. Первоначально с организацией заплыва помогала и содействовала Екатерина Казначеева, но потом нужно было решить вопрос с тем, кто нас будет сопровождать. Это было нужно обсудить с президентом Федерации плавания Коми. Вышли на Юрия Александровича, начали общаться. Идея ему понравилась. Началось взаимодействие, он связался с ГАУ «СПАС-КОМИ», пригласил их. Было много важных вопросов, которые необходимо было решить, в том числе провести тренировочный заплыв. Для меня было важно проплыть до основного заплыва по той же воде. Полдистанции мы плыли от поселка Визябож до Сыктывкара. Это помогло понять, что представляет собой река, есть ли отмели, какое течение, как организм отзовется на питание.

– Температура воды была 15 градусов. Раньше приходилось плавать при такой температуре?

– Плавал при температуре около нуля по Москве-реке. Это было в марте-апреле 2017 года. Плыли триста метров. Достаточно тяжело, тогда после заплыва нелегко было улыбнуться, потому что все мышцы сковало. Человек 30-40 участвовало.

– А что для вас легче – плыть в открытой воде или в бассейне?

– Легче в открытой воде, потому что это интереснее. Вокруг все меняется. Это лучше, чем просто от стенки к стенке плыть.

– Если бы было холоднее в день старта, то отменили бы акцию?

– Накануне на тренировке была примерно такая же вода, но в день старта температура даже немного повысилась. Сильно способствовала заплыву погода – выглянуло солнце, оно согревало и меня немного, и верхние слои воды. Если бы был северный ветер без солнечного тепла, то было бы тяжело. Но отменять бы все равно не стал, все равно бы попробовал, потому что дата была определена, все уже ждали и готовились.

– Как питались во время заплыва? Гели какие-то спортивные принимали?

– Я не поклонник этих гелей, хотя иногда тоже их использую. Было обычное питание, проверенное мною, – бананы и детское питание. Я понимал, что уйдет где-то 8-10 часов. Планировал все-таки преодолеть дистанцию за восемь часов, учитывая, что полдистанции на тренировке преодолел за четыре часа. В целом достаточно комфортно плылось, вначале никуда не торопился, понимал, что нужно грамотно распределить силы. Спокойно плыл, любовался пейзажами. Течение было разным на протяжении всей дистанции, где-то возле берега реально можно было перевернуться на спину. Но некоторые шутят или по незнанию просто так говорят, мол, там ведь течение – ты можешь просто на спинку перевернуться и доплыть до Сыктывкара. Куда там! Течение где-то есть, где-то его практически нет, да и когда на спину переворачиваешься, то у тебя ноги уходят на глубину, потому что вода пресная, а не соленая, она тебя не держит, и все равно приходится работать ногами. Был вынужден перевернуться на спину только тогда, когда была отмель.

Чтобы помочь Сереже и Вове Бобровым вы можете отправить средства на имя их мамы – Михайловой Марины Евгеньевны.

Наименование банка получателя: Коми отделение 8617 ПАО Сбербанк,

ИНН 7707083893;

БИК 048702640;

Кор.счет 30101810400000000640;

№ счета получателя 40817810628210300461;

Карта 4276 2800 1738 6100.

– А изначально на каком виде плавания вы специализировались?

– Брасс. Но плыл в основном кролем. Брасс использую только, когда уже мышцы сильно устали и необходим другой стиль, чтобы напрячь другие мышцы. Тут такой необходимости не было, в конце дистанции я бы даже еще мог прибавить.

– Была информация, что якобы вам постоянно предлагали конфеты на дистанции.

– Изначально у меня с собой было десять бананов и тюбиков с детским питанием штук 12. Через восемь часов заплыва оставалось еще два-три тюбика, а бананы закончились. Врач, который находился в лодке, видя это, достал конфету и мне предложил. Конфета шоколадная, что у меня автоматически вызвало отвращение, потому что в шоколаде, как правило, содержатся масла, которые могут неправильно перевариться, может, даже стошнить.

– Шоколад вообще не употребляете, или только во время спортивной нагрузки?

– Только во время заплывов, а так я со сладким на «ты». Если говорить о питании, то с марта перестал есть мясо. Заменяю его рыбой. До этого уже были моменты, когда отказывался. Но мог продержаться недолго, потом опять начинал есть мясное, потому что вокруг много искушений, например, какие-нибудь посиделки с шашлыками.

– А как готовить себя к таким дистанциям?

– Нужно тренироваться регулярно. Если я два месяца не потренируюсь и приду в бассейн, то уже через двести метров организм может сказать: «Стой!». Нужен опыт и практика. Я вот хочу сейчас до работы успевать бегать, делать гимнастику. В обед у меня почти всегда тренировка. Это либо тренажерный зал, либо бассейн, либо то и то по полчаса. Это не длительная тренировка, а просто, чтобы поддерживать форму.

– А обедать-то успеваете?

– Да, просто быстро ем (смеется).

– Последствий не было после заплыва? Несмотря на солнце, вы вышли из воды все равно озябшим.

– Домой приехал, погрелся в бане, попарился и в восемь вечера уже отдыхал. Потом только в полночь встал, поел, и в принципе состояние мое восстановилось. Но все равно после таких длительных стартов мышцы болят, и если будешь давать сильные нагрузки сразу после этого, то можешь заболеть, иммунитет ведь все равно ослаблен. Поэтому надо постепенно восстанавливаться.

– Родители переживали?

– Они привыкли уже к этой «движухе». Родители у меня педагоги. Раньше отец работал учителем физкультуры, увлекается настольным теннисом, но сам он на такие дистанции никогда не бегал и не плавал. Волнуются, конечно, но я им многое не рассказываю о своих задумках. Узнают чаще всего обо всем из СМИ.

– Есть какие-то глобальные цели? Вот, например, есть известный словенский пловец Мартин Стрел, который первым в мире преодолел вплавь Амазонку. Он проплыл за 66 дней 5268 километров.

– У меня таких целей пока нет. На видео смотрел заплывы Мартина Стрела. В конце показали, как его вытаскивают и приходят к выводу, что продолжать ему больше нельзя, у него было состояние овоща. Нужно ставить рациональные цели, понимать, что сегодня получится, а завтра, например, лучше не стоит плыть. Конечно, то, что он делает, заслуживает уважения. Есть много атлетов, за которыми интересно наблюдать. Недавно, например, прочитал книгу Дайаны Найяд «Не дыши!», она чуть более двух суток плыла с Кубы в Америку. В тех водах водились одни из самых опасных видов медуз, их ожоги могли вызвать летальный исход, но она была к этому готова. С пятой попытки она преодолела маршрут. А первая попытка у нее была в возрасте 27 лет. Потом она ушла в журналистику, и в возрасте около 60 опять что-то внутри в ней проснулось, и она снова начала плавать. Потрясает, что человек уже в зрелом возрасте смог это сделать.

– А максимум сколько способны проплыть?

– Не могу сказать. Ультрамарафонцы не преследуют такой цели, чтобы с кем-то соревноваться, ставить цели-то можно, я их тоже ставлю, но плыть до изнеможения – такой задачи нет. Все равно понимаешь, что организм имеет ресурсы, которые можно исчерпать. Все зависит от подготовки. На данный момент максимум 66 километров, которые я проплыл в бассейне в Питере в этом году. Суточный заплыв. До этого тоже два раза участвовал, специально зимой туда ездил. Это такой старт, за который надо платить стартовый пакет, туда входит сумма за аренду бассейна, организацию в целом. Плывешь, и возле бортика команда поддержки, питание и так далее. В плавании суточный заплыв – это неофициальная дистанция, а в официальном плавании максимальная дистанция – полторы тысячи метров.

Ярослав СЕВРУК

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