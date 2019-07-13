На форуме в Сыктывкаре призвали не разлучать в лесничествах мужей с женами и детей с родителями

Одна из площадок Национального лесного форума, проходившего в Сыктывкаре 4-5 июля, была посвящена лесному законодательству, тому, что можно поменять в нормативных актах ради блага природы и людей. Часть поднятых вопросов – общие для многолесных северных регионов, и они обсуждались на предыдущих этапах форума, часть проблем была впервые озвучена в Коми.

Практически во всех регионах работникам лесничеств приходится сталкиваться с «семейным» вопросом и выбирать: или оказаться нарушителем антикоррупционного законодательства, или не работать в одной организации с родственником, даже если на работу больше принять некого.

Дело в том, что в России издавна сложилась традиция, когда в лес идут работать целыми династиями – сначала муж с женой, потом их дети, выросшие практически на лесных делянках, идут по стопам родителей, затем и их дети. Плюсов у этого множество: во-первых, семья не разлучается, во-вторых, молодежь с детства знает, что такое работать в тайге, в-третьих, зачастую только благодаря привитой с юности любви к лесному делу молодежь выбирает эту очень непростую работу, которая и оплачивается далеко не лучшим образом. В общем, тайга – дело семейное. И, вроде бы, всегда такие трудовые династии только поощрялись, но закон с этим категорически не согласен из-за возможности коррупционных преступлений.

– Мы проблемы с кадрами в лесничествах не решим, пока не разрешим там работать семьями. Даже при Сталине сплошь и рядом было, что жена с мужем на одной делянке, а сейчас повсеместно шельмуют за то, что сын пришел после лесного института работать к отцу, – высказался один из участников форума в Сыктывкаре.

Судя по бурным аплодисментам зала, в котором сидело множество сотрудников лесничеств Коми, с этой проблемой действительно сталкиваются сплошь и рядом.

По словам модератора площадки «Лесное законодательство в действии», депутата Госдумы – первого зампреда Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентины Пивненко, депутаты будут добиваться того, чтобы в Минтруде РФ и Минприроды РФ оперативно поработали над классификатором должностей и профессий в лесном хозяйстве. Чтобы у близких родственников было право работать лесничим, его помощником, мастером или другим специалистом в лесничестве.

– Потому что если не будет семьи, если не будет династии, то такого высокого статуса как лесничий русского леса больше не будет в России, – заявила Валентина Пивненко. – Неприемлемо, когда молодые специалисты – семейная пара – приезжают работать в лесничество, и его на работу берут, а ее нет, даже если давно есть вакансия, которая не заполняется. И, получается, что есть молодой специалист с высшим техническим образованием, а ее на эту должность не принять. Я считаю, что через Министерство труда этот вопрос решить вполне возможно.

Директор Коми регионального лесопожарного центра Александр Емельяненко рассказал, что его коллеги очень благодарны за новую специализированную технику. По федеральном проекту «Сохранение лесов» обеспечение подразделений такой техникой будет стопроцентным.

– Цель федерального проекта – снижение ущерба в лесах от пожаров. Но я хочу отметить, что при наличии одной техники, без персонала достичь этой цели просто не представляется возможным, – подчеркнул Александр Емельяненко.

– Да, мы понимаем эту проблему. Очень важно для нас финансовое обеспечение тех, кто тушит пожары, а еще их качественная подготовка, профессионализм, – подтвердил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов. – Этот механизм регулируется федеральным агентством лесного хозяйства, выпущены нормативы на выполнение работ. Должно быть не распределение, когда условные десять рублей нужно как-то разделить на все нужды, а нужна методика определения расходов. Но, когда мы посчитали, оказалось, что денег нужно примерно на 60 процентов больше, чем есть сейчас. Обеспечение достойной зарплатой и увеличение числа людей, работающих в лесу, это та задача, над которой нужно работать.

Главный лесничий Корткеросского лесничества Михаил Ковалев сообщил, что сейчас зарплата мастера леса в его учреждении – 22 тысячи рублей. Понятно, что молодежь трудиться за такие деньги не хочет, а работы в лесничествах, между тем, только прибавляется.

– Растут объемы лесовосстановительных, лесохозяйственных работ, нам необходимо увеличение штата специалистов – инспекторов леса, которые будут принимать, контролировать лесохозяйственные работы, проводимые арендаторами. Ведь вся ответственность здесь ложится на лесничих, – пояснил Михаил Ковалев. – У меня, например, две вакансии мастеров. Двое лесничих пенсионного возраста уже устали работать, но желающих их заменить нет.

– Очень стыдно, когда специалист, мастер леса получает 22 тысячи рублей. И это с учетом районного коэффициента, северной надбавки, – заявила Валентина Пивненко на пленарном заседании в финале форума. – О чем тут говорить? Должны быть установлены минимальные ставки для тех, кто работает в лесной отрасли. Если есть возможность – поднять ставку в зависимости от результатов работы. Я думаю, государство должно поддержать эту инициативу Лесного форума. Это надо учесть при работе над бюджетом. Если этого не будет, то какой выпускник, который закончил лесотехническую академию, пойдет на работу в лес?

Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Коми Эдуард Слабиков поднял тему лесных дорог. Проблем здесь, строго говоря, две. Во-первых, ответственность лесоперевозчиков, которые разбивают дороги общего пользования, так что потом люди из отдаленных населенных пунктов не могут добраться в райцентр, детей в школу невозможно возить. Во-вторых, вопрос строительства новых лесовозных дорог – только крупные лесопромышленники могут себе это финансово позволить, остальные вынуждены вести заготовку вдоль лесных дорог, построенных еще во времена СССР. Понятно, что участков хороших там практически не осталось. В то же время в Коми хватает перестойных лесов, до которых лесозаготовители просто не могут добраться.

Валентина Пивненко предложила Эдуарду Слабикову разработать конкретные предложения, чтобы они потом легли в основу работы на федеральном уровне. Участники форума пришли к выводу, что государство должно участвовать в строительстве лесных дорог, это выгодно и арендатору, и властям – бизнес будет развиваться, значит, появятся новые рабочие места, увеличатся поступления в бюджет.

Целый ряд важных для региона проблем, касающихся лесного законодательства, озвучил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин. Часть из них касалась пользования лесом граждан – сложностей при оформлении документов при заготовке древесины для собственных нужд, статуса охотничьих избушек.

– Сегодня, чтобы официально узаконить такое строение, гражданин должен обрести статус юридического лица – индивидуального предпринимателя, пройти длительную процедуру оформления участка. А после еще отчитываться за него, – пояснил Роман Полшведкин. – Сейчас в Коми более трехсот избушек, используются они, как правило, коренными жителями в исторических охотничьих угодьях, большинство построено еще в 50-60 годы. Необходимо предоставить населению механизмы официально, но без образования юрлица, пользоваться этими сооружениями для собственных нужд.

Острая проблема для Коми – свалки в лесу, стихийно возникшие и так называемые «исторические» полигоны – помойки, куда свозились отходы из населенных пунктов. Сейчас перед регионом стоит задача их ликвидации – все отходы должны храниться на специально оборудованных полигонах, не причиняя вреда окружающей среде.

– Но федеральным проектом «Чистая страна» действующим до 2024 года, предусмотрены механизмы и источники финансирования ликвидации объектов размещения отходов и свалок только в границах населенных пунктов, – сообщил Роман Полшведкин. – В рамках нашей госпрограммы на республиканском уровне мы предоставляем субсидии, хоть и не большие, муниципалитетам для ликвидации свалок, которые находятся на территории поселений. А у нас вокруг городов свалки на землях лесного фонда. Мероприятия санитарной очистки лесов не включены в федеральные субвенции, соответственно – проблема с источником финансирования.

При этом министерство получает судебные решения о необходимости ликвидации свалок в лесном фонде. Периодически появляются новые свалки. Учреждения и предприятия, не желающие платить за размещение мусора на полигоне, просто тайком вывозят его в лес.

Также министр указал на ряд вопросов, связанных с проблемами оформления и продления договоров аренды в лесном бизнесе, минимальных ставок на торгах, платы по арендным договорам.

Участники площадки обсудили и проблемы лесовосстановления.

– Должно быть проработано высказанное предложение о проведении ревизии тех участков, которые на сегодня являются открытыми, определить, где можно и нужно проводить лесовосстановительные работы, а где это бесполезно, нечего и деньги тратить, – отметила Валентина Пивненко. – И работа должна быть организована не только для того, чтобы обеспечивать посадки леса, но и для того, чтобы ухаживать за ними. Потому что иначе там, в лучшем случае, вырастут осина и береза, а товарного леса, который нам нужен, мы не дождемся. Откуда брать людей для таких работ? Наверное, очень мощно могут поработать добровольцы, школьные лесничества, студенты. Почему бы не возобновить практику студенческих отрядов при проведении сезонных работ? Потому что силами только лесных служб это невозможно осуществить.

Валентина Пивненко сообщила, что Сыктывкар стал первой площадкой Национального лесного форума, где была поднята тема взаимоотношений работников лесной отрасли с правоохранительными органами.

– Достаточно остро было представлено, с примерами. Сегодня, по сути, каждый лесничий, помощник лесничего, лесопользователь находится в зоне очень пристального внимания. Они уже шутят, что редко бывает, когда день начался, и следователь не заглянул, а день закончился, и прокурор не пришел, -рассказала депутат Госдумы.

По словам Валентины Пивненко, проблемы от того, что для лесника главный закон – Лесной кодекс. Но он где-то может расходиться с административным и уголовным кодексами, на основании которых в первую очередь и работают правоохранительные органы. На площадке даже прозвучало предложение проводить совместные семинары правоохранителей и лесников для того, чтобы находить нужное сочетание в правильном лесопользовании и соблюдении законов.

На площадке лесного форума в Якутии обсуждался вопрос использования топляка, его там огромные массы, но пока нет возможности использовать на благо местных жителей – нужно решать вопрос на уровне законодательства. В Коми водно-лесная тема была поднята в другом ракурсе – с точки зрения влияния лесозаготовок на нерестилища рыбы.

По мнению председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, депутатам нужно проработать совместно водно-лесное законодательство, учесть проблемы других регионов. Например, тех, где в связи со строительством гидроэлектростанций затопили большие площади леса.

Также на площадке обсудили множество других острых тем, в частности, проблему увеличения штата лесной охраны, необходимость обеспечения бесплатным питанием людей, которые работают на лесных пожарах. Это уже неоднократно обсуждалось и раньше, но пока реальных сдвигов на законодательном уровне нет.

Сыктывкар стал пятой по счету площадкой после Тамбова, Тюмени, Перми, Якутска, а впереди еще два этапа – в Красноярске и Москве. После завершения работы форума предложения, высказанные на его площадках, будут обобщены, проанализированы, и часть их станет основой для законотворческой работы депутатов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото с сайта леснойфорум.рф