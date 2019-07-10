Перекрыть трубу

Долги населения за газ могут негативно сказаться на газификации всего региона

Просроченная задолженность населения Коми за газ к 1 июля этого года достигла 18 миллионов 239 тысяч рублей. В должниках – более 47 тысяч жителей республики. Самым злостным неплательщикам доступ к газу перекрывают, с начала этого года поставка «голубого топлива» ограничена для 400 квартир и частных домов. Корреспондент «Республики» побывала в рейде с газовиками, навестив сыктывкарских должников.

В рейде участвовали трое сотрудников Сыктывкарского абонентского участка ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» – специалист по работе с населением Наталья Титова, оператор-контролер Виктория Перехрест и слесарь филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в городе Сыктывкаре Альберт Сычев. У девушек с собой рюкзак с документами – уведомлениями, списком должников, у мужчины – сумка с инструментами и блокировочными устройствами.

В списке 15 адресов, три частных дома и двенадцать квартир. Сначала отправляемся в зону частной застройки в поселках Краснозатонский и Максаковка. По первому адресу – солидный коттедж, металлическая ограда опирается на кирпичные столбы – похоже, люди здесь живут небедные.

Начальник абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» Екатерина Зайцева:

– При проведении рейдов мы охватываем разный спектр должников – от малоимущих до состоятельных. Компания идет навстречу клиентам с тяжелым материальным положением, таким мы предлагаем рассрочку. Но самое печальное, что зачастую безответственно относятся к своим обязанностям платежеспособные граждане. Мы напоминаем, что будем применять все законные меры по взысканию задолженности, в том числе ограничение выезда за пределы России по постановлению судебных приставов.

– Хозяин дома – на хорошо оплачиваемой должности, его супруга – предприниматель, – пояснила Наталья Титова. – Но накопили большой долг за газ, больше сорока тысяч. Потом стали этот долг гасить, но так до конца и не погасили. Сейчас за ними три тысячи старого долга числится, плюс новый за последние месяцы – еще шесть тысяч. Поэтому мы обязаны приостановить подачу газа.

Дома то ли нет никого, то ли открывать не хотят. Позвонив несколько раз, газовики оставляют в почтовом ящике очередное уведомление о том, что задолженность необходимо погасить, и направляются дальше.

Обычно за один рейд попасть удается только к трем-четырем должникам. Вот и по следующему адресу лишь занавеска на окне качнулась. И это снова весьма приличный коттедж. Его хозяин в сегодняшнем списке должников – рекордсмен. Общий долг по адресам, которые мы объехали – 152 тысячи рублей, а он один должен 80 тысяч. Началось все с того, что вовремя не поменял счетчик, у которого истек межповерочный интервал. Ему и уведомления загодя посылали, и звонили, отвечал: «Да-да, конечно, сделаю, сейчас некогда». А когда счета за газ, используемый для отопления, увеличились, потому что их стали выставлять по нормативу, платить не стал. Дело было прошлым летом. Газовики пришли к нему в дом и установили блокирующее устройство. Осенью мужчина самовольно убрал блокировку, так и не заплатив долг. В какой-то момент это обнаружилось, блокировку установили снова. А он ее снова убрал.

В 2018 году в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации «Газпром» выделил порядка 1 миллиарда 320 миллионов рублей на развитие газификации Республики Коми.

– А это уже несанкционированный отбор газа – воровство, простым языком говоря. В первый раз за самовольное подключение назначается штраф – от 10 до 15 тысяч рублей. А если это повторилось – уже привлечение к уголовной ответственности, – пояснила Наталья Титова. – Тут мы, видимо, уже отключим газ под сварку. И дальше, если гражданин захочет пользоваться газом, будет должен заплатить и за отключение, и за подключение, и за сварочные работы, и за газ, который незаконно потребил, плюс расходы по судебным издержкам. А ведь если бы своевременно разобрался со счетчиком, ничего этого не было бы.

К сожалению, неплательщики не понимают, что они подводят своих земляков, у которых в населенных пунктах «голубого топлива» еще нет: задолженность может стать негативным фактором, когда рассматривается вопрос о газификации региона. Иначе говоря, поставщики этого ресурса могут отказаться развивать свою сеть в регионе, если его жители за газ не платят, зачем работать себе в убыток?

Первая открытая дверь – в панельном доме в Краснозатонском. Хозяин, похоже, ждал кого-то другого, увидев газовиков, ругается и захлопывает дверь, больше ни на стук, ни на звонки не реагирует.

– Да он ни за что не платит! К нему постоянно из-за долгов ходят, а толку пока никакого, – рассказала соседка должника.

Похоже, и этому гражданину скоро придется идти в суд.

– Если должник отказывается пускать в квартиру, мы можем провести совместный рейд с приставами. Не впустил и с приставами – подаем заявление на допуск в квартиру в судебном порядке, и тогда уже его обяжут нас допустить, – прокомментировала Наталья Титова. – Но это все грозит абоненту дополнительными затратами. При том, что сама плата за газ – небольшая.

По очередному адресу должник хоть и не сразу, но соглашается пустить газовиков в квартиру.

– О задолженности за газ вы осведомлены? Квитанции же получаете, почему не оплачиваете? – спрашивает Виктория Перехрест. Задолженность здесь около года.

– Не видел я ваших квитанций! – отпирается хозяин квартиры.

– А в почтовый ящик заглядываете?

– Ладно, так и быть, завтра загляну, – отвечает мужчина и пытается вытолкнуть участников рейда за дверь. Газовики не сдаются и начинают устанавливать блокировочное устройство.

– Да я сейчас болгарку возьму и спилю его! – кричит хозяин квартиры. – Не имеете права газ отключать.

Ему объясняют, что очень даже имеют, в соответствии с федеральным постановлением №354, если задолженность свыше двух месяцев, тут и судебных решений не требуется.

В разгар дискуссии пришла некая гражданка, видимо, супруга должника, быстро вникла в ситуацию и тут же перевела деньги за газ через онлайн-банк. Вот и все, проблема исчерпана, остается вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше?

Анна ПОТЕХИНА

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