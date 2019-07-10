Мост и габионы для столицы Коми

В Сыктывкаре продолжаются работы по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». К концу сентября преобразования завершатся в городских дворах, в Мичуринском парке, сквере на Стефановской площади.

В Мичуринском парке по задумке дизайнеров должен появится симпатичный мостик – удачное место для фото, и габионы – декоративные конструкции из прочной сетки, наполненные камнями.

В скверике за памятником Ленину будет обустроена территория, прилегающая к новым фонтанам, там же установят гранитные цветочницы, их уже изготовили и скоро должны привезти в Сыктывкар.

Как рассказал на общегородской планерке в мэрии заместитель начальника Управления ЖКХ Аркадий Горбицкий, продолжается и ремонт дворовых территорий. Таковых должны привести в порядок 24. Во дворах, вошедших в программу в этом году, отремонтируют проезды, в половине из них обновят фонари (установят энергосберегающие лампы), в трех дворах поменяют и сами фонарные опоры. В одиннадцати дворах поставят скамейки и урны. А вот новая детская площадка появится лишь в одном дворе – возле дома 125 по Тентюковской.

Также будет благоустроено несколько общественных территорий в Эжве, площадка для отдыха на улице Борисова, несколько пешеходных зон в районе улицы Мира и проспекта Бумажников.

Продолжается благоустройства парка в городском Строителе, спуска к Кировскому парку по Коммунистической.

Позже в разговоре с журналистами и.о. руководителя администрации города Наталья Хозяинова добавила, что кроме того в городе будут сделаны две парковки на месте снесенных домов – №66 по улице Кирова и №22 по улице Бабушкина. При этом на улице Бабушкина будет не только парковка, но и небольшая зона отдыха, там установят скамейки, проведут озеленение территории.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара